Tajner powiedział wprost, co uważa o nowym ministrze sportu. Jaśniej się nie da

Choć od wyborów parlamentarnych minęły już niemalże dwa miesiące, to dopiero w poniedziałek głosowano nad wotum zaufania dla nowego rządu. Tuż po godzinie 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé, po którym odbyło się głosowanie 456 posłów. Większość z nich (266) była jednak przeciw, przez co nie otrzymał poparcia. Jego następcą został zatem pełniący tę funkcję w latach 2007-2014 Donald Tusk.

Nowy premier desygnował do pracy rząd, w którego skład weszło oficjalnie 26 ministrów. Dotychczasową ministerkę sportu i turystyki Danutę Dmowską-Andrzejuk zastąpił Sławomir Nitras, który już podczas ceremonii zaprzysiężenia doświadczył pierwszej wpadki. Mimo to bardzo dobre zdaniem ma o nim poseł Apoloniusz Tajner, który przez wielu był widziany w roli kandydata na to stanowisko.

- W ministerstwie sportu liczy się zaangażowanie, chęć poprawienia sytuacji w związku i wypracowanie różnych sposobów działania, w oparciu o wiceministrów i szefów związków sportowych. Minister sportu ma do pomocy wiceministrów, którzy są odpowiedzialni za infrastrukturę sportową, szkolenie młodzieży, itd. Oni też odpowiadają za współpracę z dyrektorami i prezesami związków - powiedział dla WP SportoweFakty.

- I dlatego cieszę się, że Donald Tusk wybrał na ministra sportu właśnie Sławomira Nitrasa. Znam go osobiście i wiem, że sprawdzi się w tej roli. Jest bardzo dobrym organizatorem, mocną osobą w rządzie, który sprawuje władzę. I moim zdaniem właśnie taka osoba jest potrzebna na to stanowisko - przekazał.

Podczas wtorkowych obrad w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej doszło do kontrowersyjnego zdarzenia z udziałem posła Grzegorza Brauna, który przy pomocy gaśnicy zgasił palące się świece chanukowej menory. - Oczekuję, że wobec posła Brauna zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje, tym bardziej że nie był to jego pierwszy wybryk - podsumował Tajner.