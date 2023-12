Tajner aż się zagotował. Powiedział, co myśli o Braunie

Apoloniusz Tajner przez wiele lat aktywnie działał w środowisku skoków narciarskich. Najpierw był szkoleniowcem Biało-Czerwonych, a następnie przez 16 lat zasiadał na czele Polskiego Związku Narciarskiego. W 2022 roku na stanowisku zastąpił go Adam Małysz, a on sam zajął się polityką. Został posłem na Sejm X kadencji z list Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym 69-latek regularnie pojawia się na posiedzeniach Sejmu. We wtorek w trakcie jednego z nich doszło do skandalicznego incydentu z udziałem posła Konfederacji, na co zareagował już sam Tajner.

Apoloniusz Tajner nie pozostawił suchej nitki na Braunie. Domaga się surowych konsekwencji

Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło około godziny 18:00 w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Wówczas Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy zgasił palące się świece chanukowej menory. W pomieszczeniu momentalnie rozproszyło się mnóstwo dymu, a podczas "akcji gaśniczej" poseł Konfederacji przypadkowo zaatakował proszkiem Magdalenę Gudzińską-Adamczyk.

Ten incydent wywołał ogromne oburzenie. Wobec posła zostało wszczęte postępowanie. Dodatkowo ukarano go grzywną i wykluczono z obrad. Politycy i wyborcy domagają się jednak surowszych kar. W ich gronie znajduje się również Tajner.

- Oczekuję, że wobec posła Brauna zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje, tym bardziej że nie był to jego pierwszy wybryk. Jego zachowanie, jeszcze w takim dniu, przyniosło ogromną szkodę wizerunkową dla Polski - mówił były prezes PZN w rozmowie z WP SportoweFakty. To właśnie 12 grudnia wotum zaufania otrzymał nowy rząd, zainicjowany przez Donalda Tuska, lidera KO.

Na tym Tajner nie poprzestał i jeszcze dosadniej skrytykował Brauna. - To był chuligański wybryk. To nie może być tolerowane - podkreślał.

Nie tylko Tajner domaga się ukarania Brauna. Małysz także grzmi ws. wybryku polityka

Podobne zdanie w sprawie posła Konfederacji wyraził Adam Małysz. Następca Tajnera również mówił o "chuligaństwie", którego dopuścił się Braun. - Mamy wolność wypowiedzi w wolnym kraju i każdy może mieć swoje poglądy. To, moim zdaniem, było chuligaństwo. Jeszcze raz powtórzę: można w różny sposób odbierać religię, mieć poglądy religijne, polityczne czy jeszcze jakieś inne, ale szanujmy się! Na pewno nie popieram takich rzeczy. To jest wręcz niewiarygodne, że to się wydarzyło! - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

O tym, czy wobec posła Brauna zostaną wyciągnięte surowsze konsekwencje, przekonamy się w najbliższych tygodniach.