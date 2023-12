Putin reaguje na decyzję ws. Rosjan. Zdziwicie się. Nie ma wstydu

Od wybuchu wojny w Ukrainie minęły już niespełna dwa lata. Mimo że za naszą wschodnią granicą wciąż giną setki niewinnych cywilów, to Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do startu w igrzyskach olimpijskich 2024. MKOl postawił jednak kilka warunków, m.in. występy pod neutralną flagą, brak aktywnego wspierania wojny czy "brak umów z agencjami wojskowymi bądź bezpieczeństwem narodowym". Wydawało się, że taka decyzja zadowoli obywateli z państwa najeźdźcy, ale po ostatniej wypowiedzi Władimira Putina można odnieść zupełnie inne wrażenie.

Władimir Putin szokuje. Wysnuł zaskakującą teorię na temat warunków MKOl. "Trzeba to przeanalizować"

W czwartek 14 grudnia prezydent Rosji wziął udział w telewizyjnej konferencji "Wynik roku z Władimirem Putinem", podczas której poruszył kilka tematów. Jednym z nich były właśnie igrzyska olimpijskie. Dyktator wprost stwierdził, że oburzyły go warunki postawione przez MKOl. Z tego powodu Rosjanie rzekomo rozważają, czy w ogóle wystartować na imprezie w Paryżu.

- Jechać czy nie jechać? O to tutaj chodzi. Musimy bardzo dokładnie przyjrzeć się postawionym warunkom. Mimo że flaga i hymn zostały zakazane, to i tak wszyscy będą wiedzieć, że to nasi sportowcy. Dlatego też wcześniej wspierałem naszych ludzi, by jechali na zawody. Teraz musimy jednak przestudiować pozostałe warunki - podkreślił Putin, cytowany przez championat.com.

W rozważaniach dyktator poszedł o krok dalej i zasugerował, że wspomniane warunki mogą mieć na celu... zmniejszenie szans Rosjan na wygraną. Chodzi głównie o wymóg MKOl dotyczący "braku umów z agencjami wojskowymi bądź bezpieczeństwem narodowym". Wielu sportowców jest bowiem powiązanych m.in. z CSKA, a więc klubem rosyjskiej armii, walczącej w Ukrainie. Jeśli nie zerwą współpracy, to nie będą mogli przystąpić do rywalizacji w Paryżu.

- Czy istnieją jakieś sztuczne ograniczenia mające na celu odciąć naszych najlepszych zawodników? Odciąć zasilanie naszej drużynie, odciąć nas od złotych medali? Sportowcy z CSKA i Dynamo zostali rzekomo zawieszeni za powiązania z siłami zbrojnymi. Trzeba to przeanalizować i podjąć świadomą decyzję - kontynuował.

Zaskakujące zachowanie Rosjan. Grzmią ws. warunków MKOl. "Drakońskie"

O tym, że postanowienia MKOl wywołały oburzenie w Rosji przekonywał również Dmitrij Guberniew, jeden z cenionych tamtejszych dziennikarzy. - Mniej więcej wiedzieliśmy, że niewielka liczba naszych sportowców weźmie udział w igrzyskach olimpijskich. Ale to kropla w morzu. Warunki występu pozostają drakońskie. Decyzja MKOl niewiele zmieniła. Niestety będziemy małym neutralnym zespołem. Będziemy szczerze kibicować naszym sportowcom. Ważne jest dla nas, abyśmy na koniec powrócili w pełni z flagą i hymnem" - mówił, cytowany przez portal sport-express.ru.