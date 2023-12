Szpakowski zaszokował widzów TVP słowami o Tusku. Powiedział to wprost

- Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność obywateli, to nie są tylko słowa roty, ale to nasze wyznanie wiary i motto [...] Naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby była moda nie tylko na słowo "konstytucja", ale na konstytucję - mówił premier Donald Tusk podczas środowego zaprzysiężenia nowego rządu. Po ośmiu latach partia Prawo i Sprawiedliwość odeszła od władzy, do czego odniósł się Dariusz Szpakowski.

Dariusz Szpakowski niepochlebnie na temat PiS-u. I to na antenie TVP! "Czasy znormalnieją"

W poniedziałek tuż po tym, jak rząd Tuska uzyskał wotum zaufania, na antenie TVP Sport po godz. 20:00 rozpoczął się magazyn "Gol". Jednym z ekspertów był wspomniany Szpakowski. Wraz z innymi gośćmi w studiu dziennikarze rozmawiali nt. niespodziewanego zwolnienia Jakuba Kwiatkowskiego z posady rzecznika PZPN i managera reprezentacji Polski.

- Pewnie każdy z nas się spotkał z sytuacją, że rozstawał się z pracodawcą, czy to jest znak tych złych czasów, że tak ciężko przechodzi przez gardło słowo "przepraszam", albo "dziękuję"? - zapytał Mariusz Jankowski Dariusza Szpakowskiego, nawiązując do wątpliwego oświadczenia opublikowanego przez PZPN. W odpowiedzi na to pytanie komentator zdecydował się odnieść do zmiany władzy. 72-latek jasno opowiedział się za rządem Donalda Tuska, co raczej nie spodoba się przedstawicielom aktualnej opozycji.

- Może te czasy znormalnieją. Możemy mieć taką nadzieję, po tym, co dzisiaj wydarzyło się w sejmie. Po tym, co mówił premier Donald Tusk, jak mówił o tym, co za nami, co przed nami. Może wrócimy gdzieś do normalności w tym wszystkim, do słowa "dziękuję" i "przepraszam - wypalił Szpakowski na antenie TVP Sport, czyli telewizji publicznej, która do niedawna była kontrolowana przez PiS. Po zmianie rządu niebawem w publicznych mediach dojdzie do gruntownych zmian, o czym niejednokrotnie informował nowy premier.

Dariusz Szpakowski podsumował polskie społeczeństwo. "Uśmiechnijmy się"

Ostatni raz Dariusza Szpakowskiego przed mikrofonem usłyszeliśmy podczas zeszłorocznego finału mistrzostw świata w Katarze. Następnie 72-latek wystąpił w kilku programach, podczas których chętnie wypowiadał się na tematy społeczne czy obyczajowe. - Ten świat jest dzisiaj inny, w dużej części agresywny. To nie jest żadna dydaktyka, ale [...] Uśmiechnijmy się czasami, bo życie daje nam tyle stresu, że chociaż wobec siebie bądźmy dobrzy - mówił w jednym z "Hejt Parków".