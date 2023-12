Za granicą piszą o niewidomym mistrzu z Polski. Nie ma sobie równych

Piotr Dukaczewski jest jedynym z najlepszych niewidomych szachistów na świecie. W dorobku ma tytuł mistrza świata czy kilka wicemistrzostw świata, brał też udział w olimpiadzie szachowej. Wielokrotnie był mistrzem Polski w rywalizacji zawodników z problemami ze wzrokiem. Mimo to stawia sobie jeszcze ambitniejsze wyzwania.

REKLAMA

Zobacz wideo Bum w Polsce na nowy sport. I gigantyczne pieniądze "bez przygotowania fizycznego"

Piotr Dukaczewski jest mistrzem w szachach dla niewidomych. Ale nie boi się żadnych wyzwań

Niedawno Dukaczewski wziął udział w zawodach Llobregat Open Chess (30 listopada - 8 grudnia), o których hiszpański arcymistrz Miguel Illescas mówi, że "to najtrudniejszy turniej kategorii open w Europie". Polak był najniżej notowanym spośród 240 uczestników, a także jedynym niewidomym. Jego historią zainteresował się kataloński "Sport". "Niewidomy, który rzuca wyzwanie największym szachistom" - czytamy.

59-latek nie ukrywał, że każdy mecz był dla niego wielkim wyzwaniem i kosztuje go wiele wysiłku. - Ten turniej jest dla mnie bardzo trudny. Jest wielu bardzo dobrych i młodych zawodników. Zwykle gram przeciwko graczom, którzy mają niepełnosprawności. Jest łatwiej, bo wszyscy mamy te same problemy. Tutaj potrzebuję dużej koncentracji i dobrej kondycji fizycznej, aby dobrze zaprezentować się po trzech, czterech godzinach gry. To trudne, ale jednocześnie to dobry trening, nawet jeśli przegram - powiedział w rozmowie z dziennikiem.

Dukaczewski gra w szachy od siódmego roku życia. Dwa lata później zachorował na toksoplazmozę i stopniowo tracił wzrok. Mimo to pozostał przy szachach, a z czasem odkrył, że może w nie grać, nawet mając problemy z widzeniem. Do tego potrzebuje specjalnej tablicy, którą ma od dziecka. Tam każdy pionek ma inny kształt na czubku, aby można było rozpoznać go dotykiem, natomiast każde pole posiada otwór, gdzie można umocować pionek, aby przypadkiem go nie przesunąć czy nie przewrócić.

- Mam planszę w głowie. Mogę grać bez niej, samo mówienie ruchów to nie problem. Oczywiście bez niej muszę bardziej się skupić. Łatwiej mi, jeśli mogę od czasu do czasu przesuwać pionki - wyjaśnił Polak. Gdy gra z rywalem bez niepełnosprawności, są dwie plansze. Jedna jest jego i tej rywal nie może dotykać, drugiej mogą dotykać obaj. W dodatku muszą na głos mówić, jakie ruchy wykonują. Ale że nie wszyscy rywale chcą komunikować się werbalnie w trakcie gry, to czasem niewidomemu graczowi pomaga asystent.

Dukaczewski o ograniczeniach niewidomych szachistów. "Częściej popełniamy błędy"

Dukaczewski przekonuje, że nawet grając tak długo w szachy dla niewidomych, trudno byłoby mu rywalizować z wielkimi mistrzami, nawet gdyby ci mieli zasłonięte oczy. I to nie tylko dlatego, że oni również doskonale znają układ planszy. - Analizują zmiany bardzo szybko i z dużą precyzją. Niewidomy nie jest w stanie osiągnąć tego poziomu. Możemy grać dobre mecze przeciwko wielkim mistrzom. Chociaż kiedy są bardzo zaawansowani, a czas ucieka, częściej popełniamy błędy, ponieważ potrzebujemy więcej czasu na przemyślenie sytuacji i przeanalizowanie różnic. Potrzebujemy więcej czasu, aby przyjąć ten sam poziom informacji - wyjaśnił.

Polski szachista przekonuje, że te różnice są odczuwalne już podczas treningów. Z pewnością wie, o czym mówi, gdyż sam w czasach półprofesjonalnych trenował po 3-4 godziny dziennie. - Teraz są to trzy lub cztery tygodniowo - zdradził. I raczej jest zadowolony z tego, co udaje mu się osiągnąć. "Opuszcza Sant Boi z workiem porażek, ale duch i chęć poprawy są nienaruszone" - podsumował "Sport".