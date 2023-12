Borek zdradził, jakie słowa Stanowskiego go zabolały. "Warszawskie dzieci nie mają pojęcia"

Dwa miesiące temu w Kanale Sportowym nastąpił rozłam. Krzysztof Stanowski sprzedał swoje udziały Maciejowi Wandzlowi, czyli byłemu współwłaścicielowi Legii Warszawa, po czym odszedł z projektu. Taka decyzja zbulwersowała Mateusza Borka, który podczas jednego z programów KS zaatakował Stanowskiego. Komentator m.in. stwierdził, że "rozmowy z nim są na poziomie podstawówki", po czym opowiedział o braku lojalności i niewywiązania się z wcześniejszych ustaleń. Na odpowiedź nie trzeba było czekać zbyt długo.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Mateusz Borek wyznał, że jeden zarzut Stanowskiego zabolał go najbardziej. "Nigdy nie byłem"

Dokładnie 10 listopada Krzysztof Stanowski opublikował ponad godzinny film, w którym zdradził najciemniejsze kulisy funkcjonowania Kanału Sportowego. Założyciel weszlo.com skupił się właśnie na Borku, który według niego nie przykładał się do pracy, a czasami działał na niekorzyść spółki. Ze słów Stanowskiego wynika również, że Mateusz Borek zwolnił jego matkę, która pracowała w KS jako księgowa. Mówiąc krótko, obaj dziennikarze wyciągnęli na światło dzienne mnóstwo brudów, dodając do tego kilka niewulgarnych wyzwisk.

Po jednym z nich słynny komentator poczuł się urażony, o czym opowiedział w podcaście "Audiochwile". - Czy najbardziej zabolało cię zarzucenie tobie, że jesteś "leserem"? - zapytała prowadząca program Maja Strzelczyk. - Myślę, że mnie to zabolało. Myślę, że żadne z warszawskich dzieci, które tutaj żyły, mogły się uczyć i iść do pracy nie ma pojęcia, co to znaczy przyjechać z małego miasteczka, wynająć pokój za 150 zł w wieku 19 lat i zapie**ać 18 czy 16 godzin na dobę - powiedział dosadnie Mateusz Borek.

- Na pewno nigdy nie byłem "leserem" [...] Ja myślę, że on (Stanowski - red.) doskonale wie, że ja nie jestem "leserem". Myślę, że bardziej odnosił się do tego, że też zaczęła mu przeszkadzać moja rzeczywistość zawodowa, o której informowałem partnerów biznesowych od początku. To znaczy, że będę coś robił w telewizji, boksie czy innych biznesach. Być może po prostu chodziło Krzyśkowi o brak stuprocentowego poświęcenia się tylko jednej sprawie, jednej firmie i jednemu projektowi - dodał Borek.

W obszernej rozmowie dziennikarz Kanału Sportowego poruszył również wiele innych wątków, m.in. wspomniane zwolnienie matki Stanowskiego. Borek opowiedział także o karierze zawodowej czy wspomnieniach z dzieciństwa.