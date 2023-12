Adam Małysz grzmi! Nawet on nie wytrzymał po tym co zrobił Braun

Skandaliczne, antysemickie zachowanie Grzegorza Brauna, który zgasił gaśnicą menorę zapaloną z okazji żydowskiego święta Chanuka, skomentował praktycznie cały świat. Polscy politycy potępili postawę posła Konfederacji, został on wykluczony z posiedzenia Sejmu. Nie brakuje także głosów z Polski, ale spoza świata polityki. - To jest wręcz niewiarygodne, że to się wydarzyło! - stwierdzil Adam Małysz

