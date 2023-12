Wawrzyniak zabrał głos ws. walki z Hajtą. "Poczułem to"

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Tomasz Hajto zawalczy na trzeciej gali Clout MMA. Media zastanawiały się, kto będzie tym razem jego rywalem. Mówiło się, że były piłkarz stoczy pojedynek z Jakubem Wawrzyniakiem. Finalnie okazało się to prawdą i organizacja oficjalnie potwierdziła ich walkę.

Jakub Wawrzyniak zabrał głos na temat walki z Hajto. "Długo się zastanawiałem"

Włodarze przekazali, że starcie odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach i potrwa maksymalnie trzy rundy. Będzie to debiut Wawrzyniaka we freak-fightach. Były piłkarz wypowiedział się na temat zbliżającego się starcia w rozmowie z "Super Expressem". I zdradził, że początkowo nie był przekonany do wzięcia udziału w gali.

- Długo się nad tym zastanawiałem. Nigdy nie byłem bacznym obserwatorem freak-fightów. Jednak za namową mojej 16-letniej córki byłem na dwóch galach. Zobaczyłem, że to fajne show. Kiedy dostałem pierwszy telefon z propozycją, odpowiedziałem, że to absolutnie nie mój świat. Ale poszedłem na trening i ponownie poczułem duszę sportowca. Nigdy w życiu tego nie robiłem, więc to chęć poznania czegoś niezdobytego - powiedział były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Panathinaikosu.

Tomasz Hajto ma już za sobą jedną walkę na Clout MMA. Podczas pierwszej gali zmierzył się ze Zbigniewem Bartmanem i przegrał ten pojedynek. "Pokazał charakter, chyba mało kto spodziewał się, że wyjdzie poza pierwszą rundę" - napisał o tej walce Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. - W pierwszej rundzie byłem bardzo zaskoczony jego postawą. Tomek jest bogatszy o doświadczenia i pewnie o treningi, wydolność jest pewnie na wyższym poziomie - dodał Wawrzyniak.

Trzecia edycja gali Clout MMA odbędzie się w piątek 29 grudnia w Warszawie. Początek zaplanowany jest na godzinę 20:00.