Nowa twarz w Fame MMA rzuca wyzwanie byłemu mistrzowi świata. "Wygrałbym przed czasem"

Tomasz Adamek na pięściarską emeryturę odszedł w 2018, ale od miesięcy mówiło się o jego powrocie na pożegnalne starcie. Finalnie były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej zaskoczył wszystkich i pod koniec września związał się kontraktem z federacją Fame MMA. Tam stoczy dwa pojedynki, ale wciąż nie ogłoszono terminu ani rywala dla "Górala". Przeciwnicy sami ustawiają się w kolejce i podkręcają atmosferę.

Oto rywal Tomasza Adamka? Mateusz "Don Diego" Kubiszyn zapewnia: "Byłbym w stanie"

Adamek jest z pewnością rozchwytywany przez ambitnych freak fighterów, co potwierdziła ostatnia gala Fame MMA. Tuż po wygranej z Piotrem Szeligą chęć na walkę z legendą wyraził Patryk "Bandura" Bandurski. - Tomasz Adamek, chciałbym spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i wyjść z tobą do walki w boksie w małych rękawicach - powiedział o wymarzonym rywalu na kolejną walkę.

Jeszcze podczas tego wydarzenia zaprezentowano nowego zawodnika federacji - Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. Okazuje się, że mistrz federacji GROMDA, gdzie walczy się w boksie na gołe pięści, również chciałby podjąć rękawice z Adamkiem. Co więcej, jest nawet przekonany, że stoczyłby z nim zacięty bój i mógłby pokusić się o wygraną przed czasem.

- Dla mnie takie zestawienia z legendami to spełnienie marzeń. Zdaję sobie sprawę, że Tomek to emerytowany bokser. Wiem, że byłbym w stanie podjąć równą walkę, a wręcz nakręcałbym się na to, że wygrałbym tę walkę przed czasem - stwierdził Kubiszyn w rozmowie z kanałem "FANSPORTU TV".

Znany w internecie "Don Diego" za zaplecze kickboxerskie, a także aż sześć zwycięstw w starciach na gołe pięści. Z kolei na galach freak fightowych pojawiał się trzy razy w federacji Hugh League. Przegrał jedynie z Damianem Janikowskim. Do Adamka podszedłby jednak z dużą pokorą. - Takie nazwisko to nie byle kto. Dostawał bomby od Kliczków, to czym jest moja bomba przy ich - przyznał.

Tomasz Adamek podpisał kontrakt na dwie walki i w federacji FAME MMA zadebiutuje w 2024 roku. Z kolei Kubiszyn w zawalczy na Fame 20, a nazwiska jego rywala wciąż nie ogłoszono. Według spekulacji może być nim Michał Pasternak.