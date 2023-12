A jednak! Przyłapani. Sensacyjne wieści ws. byłej partnerki Ronaldo

Irina Shayk kibice mogą kojarzyć jako byłą partnerkę Cristiano Ronaldo. Od pewnego czasu o rosyjskiej modelce znów jest głośno za sprawą domniemanego romansu z inną legendą światowego sportu. Jako że główni zainteresowani niechętnie odnoszą się do sprawy, to pojawią się bardzo liczne plotki dotyczące ich relacji. Niedawno temat znów odżył, a to za sprawą dosyć niespodziewanego dla wielu osób spotkania gwiazd w Miami.

