Lewandowska poruszyła ten temat. Nie ma żadnych wątpliwości

Rosnąca liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, to temat, o którym coraz częściej słyszy się w naszym kraju, ale nie tylko. Eksperci uważają, że przyczynami takich działań jest przede wszystkim samotność, natomiast mogą się one również pojawić, kiedy lekceważone jest zdrowie psychiczne. Portal Infor poinformował w kwietniu, że w 2022 roku odnotowano ponad dwa tysiące prób samobójczych osób do 18. roku życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Kot przed zawodami Pucharu Świata w Klingenthal: Mam miłe wspomnienia z tą skocznią

- Młodzi ludzie, niestety coraz częściej czują się samotni. Doświadczają poczucia izolacji i odrzucenia. Dzieci mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami, frustracją, gniewem, smutkiem czy też z rozczarowaniem. Dodatkowo depresja i stany lękowe to problemy, z którymi boryka się wiele osób w tym wieku - powiedział psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl.

Wzruszający wpis Anny Lewandowskiej. "Dane Policji są przerażające"

Temat samobójstw został poruszony przez wiele popularnych osób, które chcą okazać wsparcie dla zagubionych nastolatków. Podobną decyzję podjęła małżonka kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego Anna, która nie dość, że zamieściła w sieci specjalny materiał wideo, to opublikowała w sobotę również obszerny wpis na Instagramie.

"Dziękuję Wam mamy, za zaufanie i za to, że podzieliłyście się ze mną swoimi rodzinnymi historiami. Bardzo mnie to poruszyło, bo sama jestem mamą. Kilka osób napisało mi, że ich dzieci, nastolatkowie mają za sobą próbę samobójczą… Wiem, nie jest to prosty temat przed świętami, ale nie potrafię tego nie poruszyć" - przekazała.

Odniosła się również do policyjnych statystyk. "Dane Policji są przerażające - w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost prób samobójczych wśród młodych osób. W ubiegłym roku było ich ponad 2 tys. To ponad 5 prób każdego dnia. Co 4 młoda osoba przyznała, że myślała o samobójstwie" - stwierdziła.

Zastanowiła się również, jaki może być powód prób samobójczych wśród młodych ludzi. "Czynników jest wiele… Sytuacja w domu, presja w szkole, a także zachowania rówieśników. Ponad 50 proc. dzieci ze szkół podstawowych doświadczyło przemocy rówieśniczej… Obserwujmy bacznie swoje dzieci i uczmy szacunku i przyjaźni do rówieśników. Na pewno będę do Was wracać z tym tematem szerzej już w najbliższym czasie" - podsumowała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.