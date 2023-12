Kompromitacja Jakubiaka w Sejmie. Aż mistrz nie wytrzymał. Nokaut

W czwartek odbył się ósmy dzień pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. W trakcie obrad parlamentarzyści głosowali m.in. nad zmianami w regulaminie Sejmu. Jedna z nich dotyczy wyboru premiera w tzw. kroku drugim. Dotychczas posłowie w takiej sytuacji musieli wrzucać do urny kartkę podpisana imieniem i nazwiskiem. Po przyjęciu przez większość zmiany w regulaminie, do liczenia głosów zostanie wykorzystane specjalne urządzenie. Za tą zmianą głosowało 244 posłów, a 203 było przeciw.

Szymon Ziółkowski błyskawicznie zareagował na słowa Marka Jakubiaka. "Tylko komin nad Sejmem postawić"

Jednym z największych krytyków tej zmiany był Marek Jakubiak, który został wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, chociaż formalnie jest członkiem ugrupowania Kukiz 15. - Artykuł 113, który definiuje sposób głosowania jako imienny, z istoty swojej jest głosowaniem tajnym. Państwo chcecie to zlikwidować. Pytanie, czy robicie to z premedytacją, czy będziecie zwalać na nowoczesność i łatwość głosowania. Coś mi się wydaje, że chcecie wiedzieć, jak kto głosował - grzmiał z mównicy sejmowej cytowany przez Radio Zet.

Na słowa Jakubiaka błyskawicznie zareagował Szymon Ziółkowski, który w latach 2015-2019 zasiadał w Sejmie, jako członek Platformy Obywatelskiej. - Według posła Jakubiaka głosowanie imienne w sejmie jest tajne niczym wybór Papieża podczas konklawe, tylko komin by trzeba nad Sejmem postawić! Mistrz! - napisał na Twitterze, nomen omen, mistrz olimpijski i mistrz świata w rzucie młotem.

"Krok drugi" będzie najprawdopodobniej o tyle potrzebny, że wydaje się niemożliwym, żeby w poniedziałek 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki uzyskał od Sejmu wotum zaufania. Wtedy będzie potrzeba wybrania nowego Prezesa Rady Ministrów, którym najprawdopodobniej zostanie Donald Tusk. Były premier może liczyć na poparcie obecnej większości parlamentarnej.