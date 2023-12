Potężne zarobki Kanału Sportowego. Szczęka opada

W 2020 roku Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol i Tomasz Smokowski założyli Kanał Sportowy. Nowy projekt dziennikarzy szybko zyskał ogromną popularność i wielu chętnie oglądało programy. Z czasem zaczęli poruszać nie tylko tematy sportowe, co zachęciło jeszcze większą liczbę osób do śledzenia treści.

Oto zarobki Kanału Sportowego. Wielka kasa

Ogromne zainteresowanie materiałami Kanału Sportowego przekuło się także na zarobki. Jak wylicza portal Forbes, w 2020 roku przychody netto wynosiły 2,53 miliona złotych, a rok później wzrosły aż do 11,12 miliona złotych. "W 2022 r. Kanał Sportowy miał 24 mln zł przychodu i ponad 5,5 mln zł zysku netto" - wyliczają dziennikarze. Większa część tej kwoty została podzielona pomiędzy założycielami, co oznacza, że każdy z nich zarobił około miliona złotych.

Łukasz Skalik, Prezes Video Brothers, certyfikowanej sieci partnerskiej YouTube powiedział, że Kanał Sportowy generował ogromne zarobki tylko z samej działalności na YouTube. - W skali miesiąca mogło to być od 200-300 tysięcy do nawet pół miliona złotych. W zasadzie sky is the limit pod warunkiem, że przy materiałach były prawidłowo włączone wszystkie formy reklamowe oraz algorytm nie nakładał ograniczeń monetyzacji. Jednak i tak, była to mniejsza część wpływów. Jeśli uwzględnimy wszystkie dodatkowe współprace z partnerami reklamowymi i lokowania, wtedy kwota robi się naprawdę imponująca a biznes bardzo opłacalny - powiedział. I dodał, że nie spodziewał się, że projekt dziennikarzy okaże się tak dużym sukcesem.

Problemy Kanału Sportowego. Spada oglądalność

W październiku Krzysztof Stanowski ogłosił, że odchodzi z Kanału Sportowego. Dziennikarz sprzedał udziały w spółce Maciejowi Wandzlowi. Niedługo później nagrał obszerny materiał, w którym zaatakował byłych współpracowników, wytykając im błędy i niesprawiedliwości.

Okazało się, że odejście Stanowskiego było dla Kanału Sportowego bardzo bolesne. Chwilę po wspomnianym nagraniu zaczęły znikać subskrypcje, a w listopadzie kanał wygenerował 12,1 miliona wyświetleń. Taka liczba nadal jest imponująca, ale jest to najsłabszy wynik od sierpnia zeszłego roku.