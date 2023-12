Brutalna weryfikacja Kanału Sportowego. Milionowe spadki w miesiąc

W połowie października Krzysztof Stanowski ogłosił, że oficjalnie odchodzi z Kanału Sportowego. Założyciel portalu Weszło postanowił sprzedać swoje udziały Maciejowi Wandzlowi, czyli byłemu współwłaścicielowi Legii Warszawa. Na decyzję Stanowskiego burzliwe zareagował Mateusz Borek, który w jednym z programów zarzucał współzałożycielowi KS niedotrzymywanie słowa. Następnie 10 listopada Krzysztof Stanowski opublikował ponad godzinny film, w którym ujawnił brudne kulisy funkcjonowania projektu.

Problemy Kanału Sportowego. Ogromne spadki oglądalności

Wygląda na to, że odejście Stanowskiego bardzo mocno odbiło się na działalności Kanału Sportowego w okrojonym składzie. Zaledwie kilka dni po rozłamie z ich kanału na YouTube zaczęły znikać subskrypcje, a oburzeni widzowie deklarowali, że nie mają już zamiaru oglądać programów KS. Nie były to słowa rzucane na wiatr, ponieważ niedawno zakończony listopad był dla projektu jednym z najsłabszych miesięcy pod kątem osiąganych wyników.

Analityczny portal Social Blade wyliczył, że w zeszłym miesiącu Kanał Sportowy wygenerował 12,1 miliona wyświetleń. Co prawda taka liczba wydaje się być imponująca, jednak jest to najsłabszy rezultat od sierpnia zeszłego roku. Dla porównania - we wrześniu oglądalność wszystkich programów wynosiła prawie 21 milionów, a w październiku 15,5 miliona.

Podobna sytuacja dotyczy wspomnianych subskrypcji. W listopadzie aż 80 tys. użytkowników stwierdziło, że nie chce już śledzić materiałów publikowanych przez KS na platformie YouTube. Na ten moment liczba subskrypcji projektu Mateusza Borka, Tomasza Smokowskiego i Michała Pola wynosi 1,04 miliona. Nie da się ukryć, że po dyskredytującym filmie autorstwa Krzysztofa Stanowskiego Kanał Sportowy wpadł w tarapaty.

Dziennikarze odchodzą z KS. "Byłam tu codziennie"

- Wchodziłam tutaj niemal codziennie o godz. 9:00 z przyjemnością. Bardzo serdecznie dziękuję naszym widzom. Byłam tu codziennie. Naprawdę, życzę wam powodzenia. Przede wszystkim chciałabym podziękować byłym, a także obecnym właścicielom Kanału Sportowego, bo to oni mnie zatrudniali. Dziękuję Krzyśkowi, Mateuszowi, Tomkowi i Michałowi. Dzięki wam mogłam rozwinąć skrzydła - mówiła w czwartek Monika Wądołowska, która ogłosiła, że odchodzi z Kanału Sportowego.

Wcześniej KS opuszczali inni pracownicy Weszło, tacy jak np. Jakub Białek czy Kamil Gapiński. Gdyby tego było mało, ostatnio były redaktor naczelny Weszło i KS zdradził relacje, jakie niekiedy panowały wewnątrz projektu.