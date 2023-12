Aż trudno uwierzyć. Tyle kosztuje kurtka Lewandowskiej. Szok

W czwartek 23 listopada odbyła się gala organizowana przez hiszpański dziennik "Marca", na której zagościł Robert Lewandowski. Piłkarz Barcelony podczas wydarzenia odebrał Trofeum Pichichi, czyli statuetkę dla najlepszego strzelca La Ligi minionego sezonu. Wówczas Lewandowski zdobył 23 bramki. Podczas imprezy kapitanowi reprezentacji Polski towarzyszyła żona, która olśniewała stylizacją składającą się z ubrań popularnej na całym świecie marki Louis Vuitton.

Lewandowska pokazała zdjęcie w kurtce. Cena? Ponad tysiąc złotych

Anna Lewandowska stała się wpływową influencerką zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. 35-latka w mediach społecznościowych zgromadziła aż 5,6 miliona fanów, którzy regularnie śledzą jej zdjęcia czy krótkie filmiki, mogąc zobaczyć chwile z codziennego życia celebrytki. Lewandowska często chwali się różnymi kreacjami, które przykuwają uwagę obserwujących.

W piątkowe popołudnie na profilu Instagram trenerki fitness w relacjach pojawiła się fotografia ciekawej stylizacji. Anna Lewandowska postawiła na spodnie dresowe, czarny top oraz kurtkę bomberkę w tym samym kolorze. Okazuje się, że za ten konkretny egzemplarz ostatniego z wymienionych ubrań należy zapłacić dokładnie 298 euro, czyli niecałe 1300 złotych. Model pochodzi od marki The Frankie Shop. Kreację Lewandowskiej uzupełniły czarne okulary. Sportowa kompozycja żony napastnika Barcelony prezentowała się naprawdę imponująco.

Anna Lewandowska z ważnym apelem. "Nie pozwólmy"

Oprócz modowych i lifestylowych treści Lewandowska w mediach społecznościowych porusza także społeczno-polityczne tematy, dzieląc się swoimi refleksjami. Kilka dni temu 35-latka wypowiedziała się nt. obrad Sejmu ws. in vitro.

"To szansa dla ponad 1,5 mln par i rodzin na spełnienie swojego największego marzenia o dziecku. WHO, które niepłodność uznało za chorobę cywilizacyjną twierdzi, że ten problem będzie dotykał coraz więcej osób. Nie pozwólmy, aby polityczne emocje, kwestie finansowe i brak dostępu do odpowiednich lekarzy przekreślały nadzieję na bycie kochającym rodzicem" - czytamy we fragmencie jej apelu.