Kolejna postać odchodzi z Kanału Sportowego. Podziękowała Stanowskiemu

"Fajnie było" - napisał 13 października w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski, ogłaszając, że odchodzi z Kanału Sportowego. Na tę decyzję burzliwe zareagował Mateusz Borek, który podczas jednego z programów ostro skrytykował Stanowskiego. Ten nie mu pozostał dłużny. 10 listopada opublikował film obnażający kulisy funkcjonowania KS. Konflikt pomiędzy obiema stronami trwał kilka dni, jednak obecnie ani Stanowski, ani środowisko Kanału Sportowego nie wchodzą sobie w drogę. "Każdy żyje swoim życiem" - mówił Tomasz Smokowski.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Monika Wądołowska odchodzi z Kanału Sportowego. "Byłam tu niemal codziennie"

Zaraz po tym, jak Stanowski opuścił mury KS, taką samą decyzję podjęli pracownicy i dziennikarze portalu Weszło, czyli np. Kamil Gapiński czy Jakub Białek. W czwartkowy poranek okazało się, że z projektu postanowiła odejść także Monika Wądołowska. Podczas programu "KS Poranek" dziennikarka ostatni raz przedstawiła informacje sportowe i prognozę pogody, po czym wyjaśniła, że był to jej ostatni dzień w dotychczasowej pracy.

- Wchodziłam tutaj niemal codziennie o godz. 9:00 z przyjemnością. Bardzo serdecznie dziękuję naszym widzom. Byłam tu codziennie. Naprawdę, życzę wam powodzenia. Przede wszystkim chciałabym podziękować byłym, a także obecnym właścicielom Kanału Sportowego, bo to oni mnie zatrudniali. Dziękuję Krzyśkowi, Mateuszowi, Tomkowi i Michałowi. Dzięki wam mogłam rozwinąć skrzydła - powiedziała prezenterka.

Następnie Wądołowska podziękowała wszystkim pracownikom KS, z którymi miała okazję pracować na co dzień. - Mam nadzieję, że z Kanałem Sportowym będziecie, bo to jest naprawdę super projekt i życzę wam powodzenia całemu Kanałowi Sportowemu. Niestety moja przygoda z Kanałem się kończy, ale zostaną same najlepsze wspomnienia - dodała 28-latka.

Monika Wądołowska była związana z Kanałem Sportowym dokładnie od 22 maja 2020 roku. Oprócz prowadzenia programów, takich jak "Hejt Park" czy prezentowania pogody i wiadomości sportowych w "KS Porankach" dziennikarka zajmowała się również administracyjnymi sprawami projektu. W czwartek 30 listopada zakończył się jej miesięczny okres wypowiedzenia umowy.