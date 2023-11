Legendarna polska hala odnowiona. Poszło 225 milionów. Wcześniej to było straszydło

Od 2021 roku w hali Urania ze względu na gruntowny remont nie odbywały się żadne wydarzenia. Modernizacja obiektu przedłużała się wielokrotnie, przez co ponownego otwarcia nie udało się zorganizować w lutym tego roku, jak pierwotnie planowano. Taki stan rzeczy był spowodowany kłopotami finansowymi czy chociażby zawaleniem konstrukcji dachu. Nowym terminem otwarcia miał być 16 października, ale i w tym dniu Urania nie była gotowa do użytku. Niedawno władze Olsztyna przekazały, że nareszcie ustalono ostateczną datę.

Szykuje się huczne otwarcie hali Urania. W Olsztynie pojawią się gwiazdy muzyki i siatkarze

Modernizacja olsztyńskiego obiektu dobiegła końca, przez co 15 grudnia odbędzie się "Galaktyczny Benefis Uranii". Wstęp na wydarzenie będzie darmowy, jednak mieszkańcy wcześniej musieli zaopatrzyć się w bilety, które można było uzyskać przez internet. Wejściówki rozeszły się dosłownie w kilka minut, co sprawia, że duża część mieszkańców Olsztyna nie będzie mogła wziąć udziału we wydarzeniu. Pozostaje jedynie pogratulować szczęśliwcom.

Podczas otwarcia Uranii w hali pojawią się gwiazdy, takie jak Anita Lipnicka, Ralph Kamiński, Błażej Król, Wojtek Urbański czy zespół Czerwony Tulipan. Oprócz tego w części sportowej imprezy widzowie będą świadkami prezentacji zawodników Indykpolu AZS Olsztyn, który obecnie plasuje się na 9. miejscu siatkarskiej PlusLigi.

Remont Uranii dobiegł końca. Inwestycja kosztowała miasto miliony złotych

Na początku zakładano, że przebudowana olszyńskiej hali wyniesie około 190 milionów złotych. Mimo to wraz z kolejnymi trudnościami i zmianami koncepcji budowy ostateczna kwota wyniosła około 225 milionów złotych. 160 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej Jest to jedna z największych inwestycji w Olsztynie w ciągu ostatnich lat. Do tej pory w Uranii mogło zasiąść 2500 tys. kibiców, jednak po modernizacji liczba ta wzrosła już do nieco ponad czterech tysięcy.

Wcześniej hala w Olsztynie nieco odstraszała wyglądem. We wnętrzu obiektu często dochodziło do awarii z oświetleniem, a jego ogólny stan pozostawiał wiele do życzenia.

Plac znajdujący się we wnętrzu hali Urania będzie przystosowany do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa czy uprawiania różnorodnych sztuk walki. Obiekt został wybudowany w 1978 roku. Jego charakterystyczna kopuła sprawiła, że przez wiele lat był nazywany "igloo". W Uranii mecze rozgrywały olsztyńskie drużyny siatkówki czy piłki ręcznej, a nierzadko pojawiały się tam również reprezentacje Polski wymienionych dyscyplin.