A jednak! To nie były plotki. Gwiazda programu TVP zniknęła z anteny

Alicja Sękowska to polska dziennikarka, która od kilku lat jest związana z Telewizją Polską. 32-latka znana jest z takich programów, jak m.in. "Alarm", "Wstaje dzień" i "Ale się dzieje". Sękowska jest Absolwentką Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. W ostatnim czasie widzowie TVP nie zobaczyli jej jednak na antenie. Reporterka za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśniła powód swojej nieobecności, czym uspokoiła zaniepokojonych fanów.

Wiadomo, dlaczego Alicja Sękowska zniknęła z anteny TVP

"Od września kochani robię sobie przerwę od telewizji i przez jakiś czas nie zobaczycie mnie na antenie. To dla mnie decyzja dużego kalibru, bo nigdy wcześniej nie miałam tak długiej zawodowej przerwy, jednocześnie czuję, że jest ona dla mnie bardzo naturalna i zgodna z tym co podpowiada mi serce" - napisała na Instagramie.

Kilka tygodni później opublikowała zdjęcie w sieci z ciążowym brzuszkiem. - Garderoba kiedy na horyzoncie dziewiąty miesiąc kurczy się w zastraszającym tempie - napisała w jednym z postów.

Jej serce skradł australijski żużlowiec Rohan Tungate. W grudniu zeszłego roku para zaręczyła się. 32-latek jest doskonale znany kibicom żużla w Polsce. Swoją przygodę z tą dyscypliną sportu w naszym kraju rozpoczął w 2014 roku od występów w Starcie Gniezno. Później startował w barwach m.in. KŻ Orła Łódź, Unii Tarnów i ZKŻ Zielona Góra. Niedawno dołączył do Innpro ROW-em Rybnik.

Sękowska podzieliła się radosną nowiną

7 listopada Sękowska poinformowała obserwujących o radosnej nowinie. - Nasza córeczka jest już z nami, a my czujemy się najszczęśliwsi na świecie - zdradziła, a następnie skierowała kilka słów do personelu szpitala, w którym przebywała. - Dziękuję personelowi szpitala położniczego w Opolu za troskę i wspaniałą, fachową opiekę. Szczególne podziękowania kieruję do cudownej położnej Natalii, która poprowadziła nas w tej niełatwej drodze - napisała, dodając zdjęcie.

Fani Sękowskiej będą musieli jeszcze trochę poczekać, żeby zobaczyć ją ponownie na antenie Telewizji Polskiej.