15-letni mistrz świata wrócił do szkoły w Zabrzu. Niebywałe sceny

Zeszły tydzień był bardzo udany dla Jakuba Seemanna, ucznia III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu. 15-latek dokonał wielkiej rzeczy - został mistrzem świata w szachach w kategorii open do lat 16. Złoty krążek wywalczył w piątek, 24 listopada we włoskim Montesilvano. "Jakub rozgromił tegoroczne Mistrzostwa do lat 16" - napisała w mediach społecznościowych wielokrotna Mistrzyni Zabrza, Śląska oraz Polski w szachach branżowych, Katarzyna Krajewska. Drugie miejsce zajął Jan Klimkowski, który musiał uznać wyższość swojego rówieśnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki wskazał swojego następcę w reprezentacji. "Szaleństwo"

Tak Jakub Seemann po powrocie do szkoły został przywitany

Sukces 15-latka odbił się szerokim echem w naszym kraju. Jak się okazuje, nie tylko Jakub Seemann sprawił radość swojej rodzinie. We wtorek, 28 listopada w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, w jaki sposób świeżo upieczony mistrz świata został przyjęty przez pracowników szkoły oraz uczniów wszystkich klas.

Brawa, głośne wiwaty - tak szachista po powrocie do szkoły został przywitany. Uczniowie i nauczyciele ustawili się wzdłuż korytarza i klatek schodowych, witając go gromkim aplauzem. Pod koniec wideo odśpiewano piosenkę "Sto lat" i wręczono 15-latkowi wyjątkowy tort. - W ogóle się tego nie spodziewałem. Przede wszystkim byłem bardzo dumny, że wszyscy nauczyciele i uczniowie powychodzili z klas i zaczęli mi gratulować. To fantastyczne uczucie. Przyznaję, że pierwsza moja myśl była taka, że następne mistrzostwa dopiero za rok, więc będę musiał kolejny rok czekać na coś takiego - mówił w rozmowie z "TVN 24".

W momencie pisanie tekstu nagranie z udziałem mistrza świata w szachach do lat 16 obejrzało ponad 676,8 tysięcy użytkowników. Pod postem nie zabrakło gratulacji od fanów. "Brawo", "Zasłużone", "Coś pięknego - Pozdro dla wszystkich pasjonatów królewskiej gry" - czytamy.

Trochę wcześniej w tym roku Jakub Seemann zdobył tytuł Mistrza Europy do lat 16.