Karkołomną i prawdopodobnie niemożliwą do spełnienia misję powierzył prezydent Andrzej Duda przed dwoma tygodniami premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość nie ma większość w Sejmie, to właśnie przedstawiciel tego obozu otrzymał pierwszeństwo w tworzeniu rządu. Wszystko z racji największego wyniku wyborczego, które zanotowało to ugrupowanie w październikowych wyborach parlamentarnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

I tak po wielu konferencjach, utworzeniu Dekalogu Polskich Spraw i zachęcaniu do rozmów koalicyjnych, dzisiaj o godzinie 16:30 mamy poznać ostateczny kształt rządu, któremu przewodził będzie Mateusz Morawiecki. Wtedy odbędzie się jego zaprzysiężenie w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.

Danuta Dmowska-Andrzejuk ponownie pokieruje ministerstwem sportu

A kto znajdzie się w rządzie? Według zapewnień polityków PiS-u będą to głównie eksperci, a zabraknie w nim najbardziej znanych twarzy, jak Przemysław Czarnek czy Jacek Sasin. Ma też pojawić się nowa-stara twarz na czele ministerstwa sportu. Z informacji "Przeglądu Sportowego" Onet wynika, że na czele resortu stanie Danuta Dmowska-Andrzejuk, której nie udało się dostać do Sejmu w ostatnich wyborach.

"Jak słyszymy nieoficjalnie, choć PiS wie, że rząd nie przetrwa i władzę przejmie dotychczasowa opozycja, chce pokazać, że partia się zmienia i stawia na młodszych polityków. Jednym z nich ma być 41-letnia Dmowska-Andrzejuk" - czytamy.

Mistrzyni świata w szermierce kierowała już ministerstwem od grudnia 2019 roku do października 2020. Wtedy jednak resort sportu został włączony w jedno wielkie ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, któremu do października 2021 roku przewodził Piotr Gliński. Także i w tamtym czasie nastąpiła wolta i samodzielnym ministerstwem sportu i turystyki został Kamil Bortniczuk.

Wiele wskazuje na to, że jeśli doniesienia "Przeglądu Sportowego" się potwierdzą, to Danuta Dmowska-Andrzejuk długo nie pozostanie na stanowisku. Najpewniej 11 grudnia premier Morawiecki wygłosi expose w Sejmie, po czym nastąpi głosowanie nad wotum zaufania. Patrząc na obecny układ sił w parlamencie, to wydaje się niemożliwe, żeby rząd ten przetrwał dłużej niż dwa tygodnie.