Wyliczyli, ile kosztuje kreacja Anny Lewandowskiej. Olśniewająca

Sezon 2022/23 był pierwszym, który Robert Lewandowski spędził w zespole FC Barcelony. Wówczas drużyna Xaviego wywalczyła mistrzostwo kraju, a Polak zdobył 23 bramki i zanotował siedem asyst, zostając tym samym królem strzelców hiszpańskiej ligi. W czwartek 23 listopada Lewandowski podczas gali dziennika "Marca" odebrał Trofeum Pichichi, które uzupełni jego gablotę z indywidualnymi nagrodami.

Anna Lewandowska brylowała u boku męża w kreacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Podczas czwartkowego wydarzenia nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej, która zazwyczaj towarzyszy mężowi na tego typu imprezach. Popularna trenerka fitness świetnie odnalazła się w hiszpańskiej rzeczywistości, dzięki czemu coraz częściej realizuje tam projekty biznesowe czy pojawia się na różnych galach. Nie inaczej było tym razem. Lewandowska na tę okazję przygotowała stylizację, której cena może robić wrażenie.

Stylizacja Anny Lewandowskiej screen https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/3242488579848495722/?hl=pl

35-latka postawiła na ubrania i dodatki słynnej na całym świecie marki Louis Vuitton. Za czarną sukienkę z paskiem, którą założyła żona kapitana reprezentacji Polski, należy zapłacić 3350 euro, czyli około 14,5 tys. złotych. W kreacji Anny Lewandowskiej znalazła się także marynarka w takim samym kolorze, której cena wynosi 3 tys. euro (nieco ponad 13 tys. złotych). W dolnej części garderoby widnieją sięgające po kolana kozaki. Koszt takich butów to mniej więcej 8-9 tys. złotych.

Co ciekawe, najdroższym elementem kreacji Anny Lewandowskiej, w której pojawiła się na gali, jest torebka Louis Vuitton. Chcąc kupić ten konkretny egzemplarz, należy przygotować aż 4800 euro, czyli blisko 21 tys. zł. Podsumowując ceny wszystkich ubrań i akcesoriów stylizacji celebrytki, jej łączna kwota wyniosła około 57 tys. złotych.

Za to Robert Lewandowski postawił na klasyczny, ciemny garnitur w prążki, przez co małżeństwo prezentowało się niezwykle gustownie. Dostrzegli to nie tylko kibice, ale i sama FC Barcelona. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się zdjęcie Lewandowskich z podpisem "Blaugrana Power Couple". Z pewnością czwartkowy wieczór był dla nich niezwykle udany.