Niesamowity Artur Baranowski zmiażdżył "1 z 10". Wiedział wszystko

"Jeden z dziesięciu" to kultowy polski teleturniej, który można oglądać na antenach TVP od blisko 30 lat. I choć przez program przewinęło się tysiące zawodników, to żaden nie zbliżył się do osiągnięcia Artura Baranowskiego. Mieszkaniec wsi Śliwniki w imponującym stylu odpowiedział na wszystkie pytania. Nie zabrakło także pytań sportowych. O co Tadeusz Sznuk pytał Baranowskiego?

