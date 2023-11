Smokowski o odejściu Stanowskiego. "Cnotą jest milczenie"

Kilka tygodni temu Krzysztof Stanowski oficjalnie potwierdził, że odchodzi z Kanału Sportowego. Popularny dziennikarz zdecydował się sprzedać udziały Maciejowi Wandzlowi. Następnie w jednym z programów KS decyzję Stanowskiego bardzo krytycznie skomentował Mateusz Borek, który stwierdził m.in., że "rozmowy biznesowe prowadzone z nim są na poziomie podstawówki". Po tych słowach komentatora między KS a założycielem portalu weszlo.com rozpoczął się konflikt.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Smokowski wrócił do temu rozłamu w Kanale Sportowym. "Każdy pójdzie w swoją stronę"

W piątek 10 listopada Krzysztof Stanowski opublikował ponad godzinny materiał, w którym odsłonił najbrudniejsze kulisy funkcjonowania Kanału Sportowego. W filmie 41-latek zdradził, że założyciele projektu nigdy nie byli dobrymi kolegami, a rozkład pracy i otrzymywanej za nią pieniędzy od początku był dla niego krzywdzący. Po materiale Stanowskiego wielu widzów zaczęło odwracać się od KS, który z dnia na dzień tracił subskrybentów na platformie YouTube.

Gdyby tego było mało, założyciel weszlo.com wspomniał w filmie o sprzęcie do nagrywania programów, z którego korzystali pracownicy Kanału Sportowego. Po jego odejściu oburzeni fani wypominali Borkowi, Polowi i Smokowskiemu, że wciąż używają urządzeń, które do nich nie należą, nazywając całą sytuację "aferą kamerową". Mówiąc krótko, relacje na linii Stanowski - Kanał Sportowy od pewnego czasu nie są najcieplejsze.

Ostatnio w wywiadzie dla Interii Sport do tematu odejścia Krzysztofa Stanowskiego z projektu wrócił Tomasz Smokowski. Współzałożyciel KS zapytany o to, dlaczego film lidera weszlo.com nie doczekał się odpowiedzi, przyznał, że w niektórych sytuacjach czasami lepiej zachować milczenie. - Nie jest mi dobrze z tym, że cała sprawa, związana z odejściem Krzysztofa Stanowskiego zyskała tak duży rozgłos [...] Ważną cnotą ludzką jest zachować milczenie wtedy, kiedy powinno się je zachować, zamiast urządzać "przedszkolandię". Bo, tak na samym końcu: co kogo obchodzi, jakie mamy problemy? Każdy żyje swoim życiem. Dziś jesteśmy my, jutro media zajmą się czymś innym - powiedział Smokowski.

Następnie były dziennikarz Canal+ opowiedział o relacjach i atmosferze, jaka panowała wewnątrz Kanału Sportowego. - Byliśmy grupą osób, które mają własne zdanie i mocne charaktery. Nie było łatwo nas wszystkich okiełznać i iść w jednym kierunku. Przez kilka lat się to udawało i myślę, że to duża wartość. Zrobiliśmy kilka fajnych rzeczy, a teraz każdy pójdzie w swoją stronę. Krzysiek ma swój pomysł, my swój - dodał 50-latek, zaznaczając, że w tym wieku pragnie otaczać się jedynie lubianymi przez siebie współpracownikami. - Ja mam swoje lata i chcę się obracać w gronie ludzi, z którymi dobrze się rozumiem i jest mi po drodze. Nie męczmy się - przyznał.

Obecnie Stanowski ruszył z projektem Kanał Zero, który na ten moment zebrał już 466 tys. subskrypcji.