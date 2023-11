Rosja przekracza kolejną granicę żenady. "Pogwałcenie praw człowieka"

Letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się już w przyszłym roku między 26 lipca i 11 sierpnia. Wtedy, a także siedem dni przed oraz siedem dni po, powinien nastąpić tradycyjny rozejm olimpijski, czyli wywodzący się jeszcze ze starożytnej Grecji zwyczaj przerywania wojen na czas zawodów. Uchwałę, nawołującą do rozejmu, właśnie przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Podczas głosowania doszło jednak do zgrzytu.

Rosjanie nie zagłosowali za rozejmem olimpijskim. Mają pretensje. "Zachęcają do dyskryminacji"

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 118 krajów, w tym także Białoruś. Dwa postanowiły się wstrzymać. Chodzi o Syrię oraz Rosję. Przedstawiciele tej drugiej jawnie wyrażali oburzenie treścią uchwały na forum ONZ. - Rosja w pełni podziela główne postulaty tej inicjatywy i tradycyjnie wspierała takie uchwały. Jednak w tym roku autorzy projektu niestety postanowili po raz kolejny pójść drogą konfrontacji i zastosować w dokumencie jawnie dyskryminujący język - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Maria Zacharowa, cytowana przez Match TV.

Zauważyła także, że Rosja zaproponowała poprawkę dotyczącą przepisu o zakazie dyskryminacji w sporcie, tak aby w igrzyskach mógł wziąć udział każdy sportowiec bez względu na narodowość. W praktyce oznaczałoby to brak możliwości wykluczenia Rosjan z zawodów w ramach sankcji za inwazję na Ukrainę. Poprawkę jednak odrzucono. - Autorzy uchwały najwyraźniej są innego zdania. Umieścili w tekście uchwały zapisy, które faktycznie zachęcają do nielegalnych i dyskryminujących decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w sprawie wykluczenia rosyjskich sportowców z zawodów międzynarodowych - grzmiała Zacharowa.

Rosjanie atakują ONZ w związku z igrzyskami w Paryżu. "Rażące pogwałcenie"

Przedstawicielka Rosji nie przebierała w słowach i wysunęła pod adresem ONZ-u poważne zarzuty. - Segregacja ze względu na narodowość - tak to się nazywa. Stanowi to rażące pogwałcenie podstawowych praw człowieka. Międzynarodowa społeczność olimpijska jest zobowiązana do przestrzegania Karty Olimpijskiej i międzynarodowych standardów praw człowieka, które zabraniają dyskryminacji, w tym w dostępie do sportu - zauważyła.

Występ Rosjan w Paryżu nadal pozostaje niepewny. Na razie zgodnie z zaleceniem MKOl-u niektóre federacje pozwoliły rywalizować tamtejszym sportowcom pod neutralną flagą, również w kwalifikacjach olimpijskich.