Reprezentantka Polski zawiesiła karierę i obwinia trenera. Jest odpowiedź

Karina Kozłowska to młoda i utalentowana łuczniczka. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio była członkiem drużyny, która zajęła czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Wtedy występowała jeszcze w barwach reprezentacji Białorusi, która w meczu o trzecie miejsce przegrała z Niemcami.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za marazm w reprezentacji Polski? "Największe pretensje"

Reprezentantka Polski oskarża trenera. Ten się broni. "Dobrze, że poszła do pracy"

W kwietniu 2022 roku Kozłowska zdecydowała się uciec z Białorusi. W Polsce zaopiekował się nią LKS Łucznik Żywiec. Klub pomógł jej w dopełnieniu formalności, zagwarantował pensję oraz mieszkanie. Łuczniczka odwdzięczyła się na zawodach i wygrała młodzieżowe mistrzostwa Polski. Sielanka nie trwała jednak wiecznie. W tym roku przyszedł kryzys formy. Mimo debiutu w kadrze strzelała już dużo gorzej.

Jan Lach - trener LKS-u Łucznik Żywiec oraz prezes klubu - był bardzo niezadowolony z jej formy i dał jej to do zrozumienia. Zdaniem Kozłowskiej nie miało to jednak nic wspólnego z normalną krytyką.

- Trener krzyczał i wyzywał mnie na treningach. I to kilka razy. Padło wiele obraźliwych słów, ale większość nie nadaje się do tego, by je przytaczać. Zabolało mnie bardzo, to kiedy powiedział do mnie, że jestem z Białorusi i dlatego w Polsce jestem nikim. Stwierdziłam wtedy, że muszę zrobić przerwę, bo nie daję rady - mówiła w rozmowie z Interią.

Na początku października ogłosiła decyzję o zawieszeniu kariery. Na razie była reprezentantka Polski pracuje w kawiarni.

Przed zarzutami zawodniczki broni się Jan Lach. Uważa, że jej wersja zdarzeń jest nieprawdziwa.

- Nie nakrzyczałem na Karinę i nie obrażałem jej. To jest kłamstwo. Rozmowę z nią odbyłem po mistrzostwach świata w Berlinie w klubie w obecności dwóch pracownic. Obraziła się za to, że zwróciłem jej uwagę na słaby start w mistrzostwach świata, a ja za to przecież płacę. Ona zarabiała u nas, bo była zatrudniona na umowę o pracę, do tego opłacaliśmy jej mieszkanie i miała zagwarantowany obiad. Popełniłem błąd, bo zapomniałem, że w wynajmowanym przez klub mieszkaniu żyje z nią też jej matka i siostra, a przecież ona też pracuje. Przecież mogły się złożyć na to mieszkanie i odciążyć klub. O to się obraziła i zapowiedziała, że nie będzie strzelać - przekazał w rozmowie z Interią.

Czy Kozłowska wznowi karierę? Na razie ogłosiła, że nie wie jeszcze, co zrobi, ale nie zamierza już współpracować z Janem Lachem. Szkoleniowiec przyznał, że zawodniczka wciąż nie wystąpiła o skreślenie z klubu. - Może nadal u nas strzelać, ale już nie dostanie za to pieniędzy. I chodzi o to, żeby to zrozumiała. Zarabia już gdzie indziej. To nawet dobrze, że poszła do pracy, bo teraz doceni ten wysiłek, jaki muszą wkładać inni nasi zawodnicy, którzy są lepsi od Kariny. To, co zrobiła, to był po prostu bunt - stwierdził.