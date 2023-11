Niemcy w szoku po śmierci 16-latki. Zmarła nagle

Mia Sophie Lietke uznawana była za jedną z najbardziej utalentowanych gimnastyczek w Niemczech. "Wschodząca gwiazda", "Przyszłość niemieckiej gimnastyki", "Złote dziecko" - tak nasi zachodzi sąsiedzi nazywali młodą sportsmenkę. Przygodę z tym sportem zaczynała bardzo wcześnie. Mimo 16 lat na karku Lietke już od dłuższego czasu odnosiła sukcesy. W zeszłym roku zdobyła mistrzostwo Niemiec juniorów układzie obręczą i zajęła drugie miejsce w wieloboju. Została również wygrana juniorską sportsmenką miesiąca w Berlinie. W lipcu tego roku dostąpiła zaszczytu i dołączyła do reprezentacji. Jej marzeniem był udział w XXXIV Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, ale niestety nie zostaną one spełnione.

Nie żyje Mia Sophie Lietka. Zmarła w wieku 16 lat

W poniedziałek 20 listopada Niemiecki Związek Gimnastyczny (DTB) przekazał tragiczne wieści ws. śmierci sportsmenki. "Mia Sophie Lietka zmarła "nagle i niespodziewanie" w ubiegły czwartek w Fellbach-Schmiden" - czytamy na stronie sueddeutsche.de, która cytuje oświadczenie federacji. Według "Bild", istnieje podejrzenie nagłego zatrzymania akcji. Teraz sprawą zajęła się prokuratura z Stuttgarcie, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W najbliższych dniach przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.

"Składamy kondolencje dla rodziny Mii w tych trudnym czasie. Życzymy im mnóstwo siły, by byli w stanie poradzić sobie w tym niezwykle smutnym okresie. Mia była osobą bardzo lubianą i cenioną przez kolegów i koleżanki, jak i trenerów, zwłaszcza ze względu na swoją szczerość i otwartość. Mimo młodego wieku zawodniczka urodzona w Ulm była zdyscyplinowana, ciężko pracowała i cechowała ją duża ambicja" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Niemiecki Związek Gimnastyczny.

"Co mam powiedzieć, brak mi słów. Była jedną z moich pierwszych zawodniczek, kiedy przyjechałam do Ulm. Była bardzo utalentowana, bardzo pracowita i zawsze dawała z siebie 100 procent na treningach. Miała miłość do sportu i pasję. Jej celem były igrzyska olimpijskie i robiła wszystko, aby go osiągnąć" - powiedziała trenerka zawodniczki, Magdalena Brzeska w rozmowie z "Bildem".