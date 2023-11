Najman próbował zadrwić z Bońka. Nie wyszło. Nokaut

We wtorek 21 listopada reprezentacja Polski rozegrała ostatnie spotkanie w 2023 roku. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza pokonała Łotwę 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego. Mimo to na Stadionie Narodowym nie zjawiło się zbyt wielu kibiców, którzy zawiedli się na kadrowiczach podczas wcześniejszych eliminacji do mistrzostw Europy. O awans na przyszłoroczny turniej Polacy powalczą w barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Najman "uszczypnął" Bońka. Ten natychmiast odpowiedział

- Zwycięstwo zawsze trzeba docenić. Jestem spokojny. Z Estonią damy sobie radę, jeśli zagramy młodymi zawodnikami. Na Mołdawię może to trochę za mało, ale Estonię powinniśmy ograć. Dobrze, że zaczyna się to odbudowywać. Trzymam kciuki za chłopaków - mówił w mediach społecznościowych Marcin Najman po zwycięstwie reprezentacji Polski. Następnie freak fighter umieścił wpis, w którym zaznaczył, że Łotwa w przeszłości sprawiała nam już wielkie problemy.

"Poza tym trzeba pamiętać, że Łotwa zawsze jest niebezpieczna. No nie, Zbigniew Boniek?" - napisał Najman, oznaczając wiceprezesa UEFA. Była to szpilka skierowana w Bońka, który 12 października 2002 roku w eliminacjach do mistrzostw Europy 2004 przegrał z Łotwą 0:1 jako selekcjoner naszej kadry. Wówczas gola dla rywali strzelił Juris Laizans, a porażka ta do dziś uważana jest za jedną z najbardziej szokujących w historii reprezentacji Polski.

W tamtym okresie drużyna narodowa Łotwy prezentowała się jednak znacznie lepiej niż ta, która wczoraj przegrała z reprezentacją Polski. Regularnie przypomina o tym wspomniany Zbigniew Boniek, który szybko odpowiedział na zaczepkę Najmana. "Była (Łotwa - red.), kiedy wygrała z nami, pokonała Turcję w barażach, zremisowała z Niemcami na Mistrzostwach Europy - napisał 67-latek na portalu X (dawniej Twitter). Marcin Najman najwyraźniej okazał skruchę po odpowiedzi Bońka. "No coś mi się właśnie tak wydawało" - dodał w komentarzach.

Co ciekawe, wcześniej Zbigniew Boniek sam przyznał, że nie oglądał wtorkowego meczu Polski z Łotwą. Za to wypowiedział się nt. marcowych baraży, w których zespół Probierza najpierw zmierzy się z Estonią, w a przypadku zwycięstwa w finale zagra ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia.