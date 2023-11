Ksiądz skarcił Joannę Jędrzejczyk. Odpowiedziała. Króciutko

Joanna Jędrzejczyk to polska zawodniczka MMA, która w latach 2015-2017 była mistrzynią UFC w wadze słomkowej. Sportową karierę zakończyła w 2022 roku w wieku 35 lat. - Jestem szczęśliwą, ale zapracowaną emerytką. W organizacji freakfightowej nigdy mnie nie zobaczycie - mówiła z uśmiechem na twarzy w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim, dziennikarzem Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk: Chodziłam z chłopakami na randki po walkach i mówiłam: "Przepraszam, bo wiem, że ludzie na ciebie dziwnie patrzą"

Ksiądz skrytykował Joannę Jedrzejczyk. Była mistrzyni UFC odpowiedziała

Kilka tygodni temu Joanna Jędrzejczyk była w podcaście prowadzonym przez Przemysława Górczyka. W trakcie obszernej, ponad dwugodzinnej rozmowy była zawodniczka UFC opowiedziała mnóstwo anegdot i historii z życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego. W pewnym momencie 36-latka poruszyła temat religii i wiary, przypominając bolesną dla siebie historię z kościoła.

Jej wypowiedź skomentował ks. Daniel Wachowiak, który na Twitterze zebrał ponad 40 tys. obserwujących i znany jest z kontrowersyjnych opinii. Wachowiak stwierdził, że ksiądz, który nie dał Joannie Jędrzejczyk rozgrzeszenia, postąpił słusznie.

Joanna Jędrzejczyk szybko zdecydowała się odpowiedzieć księdzu.

- Rozmawialiśmy po tej akcji w Internecie. Byłam zaskoczona przebiegiem dyskusji, bo padły dość mocne dwa zdania ze strony księdza. Powiedział: "Gdybym wiedział, że to pani, to bym tego nie upubliczniał". Najpierw ze mną pojechał, a później przedstawił takie wyjaśnienie... Ma to w ogóle znaczenie, czy temat strajku kobiet, czarnego protestu, poruszyła Joanna Jędrzejczyk czy Grażyna Kowalska? Ksiądz stwierdził także, że złamałam tajemnicę spowiedzi. Odpowiadam: Nie, bo to nie była spowiedź - powiedziała Jędrzejczyk w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Jędrzejczyk w rozmowie ze Sport.pl zdradziła, że teraz jej celem jest Rajd Dakar. - Moim konikiem i nowym wyzwaniem jest Rajd Dakar! Chcę przejechać, nie wygrać, ale przejechać Rajd Dakar - niebezpieczny i jakże ekscytujący - dodała.