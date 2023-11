Justyna Kowalczyk-Tekieli dodała poruszający wpis. Jej kilka słów rozrywa serce

17 maja 2023 roku w szwajcarskim Stechelberg zginął Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli. 38-letni alpinista stracił życie podczas próby zdobycia wszystkich 82 alpejskich czterotysięczników. 30 maja odbył się pogrzeb, podczas którego Kacper Tekieli został pochowany na cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. Po zakończeniu ceremonii jego żona opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Kowalczyk wspomniała zmarłego męża. Minęło dokładnie pół roku od jego śmierci

"Byłam żoną najwspanialszego człowieka na świecie, który był ALPINISTĄ. Choć sama gór się boję (trójkowe trudności to granica mojego komfortu), to starałam się go ze wszystkich sił wspierać. Na tym moim zdaniem polega miłość. A on nie byłby taki fantastyczny, gdyby nie góry... Doceniam, że mogłam się z nim pożegnać. Nie każda żona alpinisty ma taką możliwość. Wyjście od niego i zamknięcie za sobą na zawsze drzwi to najtrudniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała" - pisała kilka miesięcy temu Justyna Kowalczyk-Tekieli.

W piątek 17 listopada minęło dokładnie pół roku od śmierci męża polskiej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich. Z tej okazji 40-latka na profilach Facebook, Instagram i X (dawniej Twitter) wspomniała zmarłego partnera w poruszających słowach. "Pół roku. Brakuje Go w każdym oddechu" - czytamy w mediach społecznościowych Kowalczyk-Tekieli. Oprócz tego sportsmenka dodała do postów zdjęcie uśmiechniętego męża.

Kacper Tekieli urodził się 23 listopada 1984 roku w Gdańsku. Ukończył studia filozoficzne, jednak na co dzień zajmował się przede wszystkim wspinaczką sportową. Polski Związek Alpinizmu nadał mu tytuł instruktora w tym zakresie. 24 września 2020 roku mężczyzna poślubił w Gdańsku Justynę Kowalczyk, a niecały rok później małżeństwo doczekało się synka Hugo.