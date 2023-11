Tym razem miss mundialu przesadziła? Na ulicę, jak "z sypialni"

Co prawda początkowo organizatorzy katarskiego mundialu zastrzegali, że ze względów kulturowych kibiców na stadionach obowiązuje odpowiedni, niewyzywający ubiór, jednak nie każdy z fanów dostosował się do wytycznych. Do tego grona z pewnością można zaliczyć Ivanę Knoll - chorwacką modelkę, która kibicowała swojej reprezentacji w bardzo roznegliżowanym stroju, na którym widniały barwy jej ojczyzny. Kobieta błyskawicznie zdobyła ogromną popularność i została okrzyknięta "miss mundialu".

Miss mundialu przesadziła? W takim stroju pokazała się na mieście

Mistrzostwa świata w Katarze zakończyły się niemal rok temu, jednak mimo to Ivana Knoll robi wszystko, aby kibice i dziennikarze o niej nie zapomnieli. W mediach społecznościowych influencerka publikuje mnóstwo zdjęć, które cieszą się ogromną popularnością. Na ten moment Chorwatka na Instagramie zebrała aż 3,2 miliona obserwujących. Oprócz tego często można zobaczyć ją na różnych wydarzeniach sportowych, takich jak mecze piłkarskie czy wyścigi Formuły 1.

Niedawno na koncie Ivany Knoll pojawił się kolejny post z załączonym zdjęciem. Tym razem celebrytka zdecydowała się na założenie skąpej sukienki, która odsłaniała naprawdę wiele. W takiej stylizacji kobieta pojawiła się na ulicy miasta, gdzie została sfotografowana. W ubraniu Knoll można znaleźć więcej pustych przestrzeni niż samej tkaniny, która prześwituje na jej ciele. "Ludzie, którzy nie mogą dać Ci miłości, zawsze chcą kupić Ci miłość! Ale kochani, pieniądze da się zarobić, miłości nie" - czytamy w opisie zdjęcia.

Taka stylizacja oburzyła niektórych internautów, którzy porównali ją do ubrań przeznaczonych do... sypialni. "Co myślą ludzie, kiedy w miejscach publicznych pojawiasz się w ubraniach z sypialni?!" - napisał jeden z obserwujących influencerki. Mimo to inni fani byli zachwyceni kreacją, w jakiej zapozowała Ivana Knoll. "Piękna", "Wyglądasz niesamowicie", "Przestań, moje serce jest za słabe" - czytamy w komentarzach. Co ciekawe, to nie pierwsza taka sytuacja, gdzie fani oraz sama platforma Instagram stwierdziła, że Chorwatka przekroczyła granicę dobrego smaku.