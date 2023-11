Zdecydowana deklaracja Bortniczuka po wyborach. Oto co zamierza

Chociaż prezydent Andrzej Duda po październikowych wyborach parlamentarnych powierzył misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to tylko kwestią czasu jest powstanie rządu pod kierownictwem Donalda Tuska, składającego się z trzech obozów - Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Mają one większość w polskim parlamencie i najpewniej będą rządziły przez najbliższe cztery lata.

Kamil Bortniczuk gotowy do przekazania gabinetu. "Będę chciał"

W związku z tym można spodziewać się przekazania poszczególnych ministerstw w nowe ręce i jednym z nich jest resort sportu i turystyki, którym od października 2021 roku kieruje Kamil Bortniczuk z partii Republikańskiej, wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy.

Minister w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM został zapytany, co zrobi, gdy przyjdzie mu oddać gabinet szefa resortu. - Jeśli okaże się, że ministrem będzie ktoś z dzisiejszej opozycji, to kierując się dobrą pracą dla Polski, będę chciał tego kogoś przyjąć w gabinecie, przekazać mu gabinet, opowiedzieć mu o tym, jak wygląda urząd, opowiedzieć o pracownikach, o projektach, które zrealizowaliśmy i planujemy zrealizować - podkreślił

- Być może będę chciał mu sprzedać te pomysły, bo to są dobre pomysły dla polskiego sportu, dzieciaków i społeczeństwa w przyszłości. One nie mają barw politycznych. Chciałbym, żeby tak to wyglądało w każdym ministerstwie - dodał Bortniczuk. Na pytanie, czy otrzymał od Mateusza Morawieckiego propozycję kontynuowania pracy w ministerstwie, odparł, że takowa nie padła.

Małgorzata Niemczyk ministerką sportu? "Siedzę w sporcie całe życie"

A kto może zostać następcą Kamila Bortniczuka? Jedną z kandydatek na to stanowisko jest siatkarska mistrzyni Europy Małgorzata Niemczyk. W rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl nie chciała komentować tych doniesień, ale przyznała, że dobro polskiego sportu leży jej na sercu.

- Siedzę w sporcie praktycznie przez całe życie, a w sejmie zajmuję się nim od 12 lat. I naprawdę nie przespałam tego okresu - byłam jedną z bardziej aktywnych osób w komisji sportu, działałam w wielu podkomisjach, zespołach, powoływałam swoje, zajmowałam się wieloma tematami ważnymi dla sportu, dla dzieci i młodzieży, dla zawodników, trenerów i kibiców. I dalej będę działała, podobnie jak dalej będę prowadziła dla dzieciaków darmowe zajęcia z WF-u w szkołach. To jest dla mnie ważne, a nie stanowiska - podkreślała posłanka Koalicji Obywatelskiej.