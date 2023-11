Były reprezentant Polski zobaczył posiedzenie Sejmu i nie wytrzymał. Króciutko podsumował

Piotr Nowakowski boryka się w ostatnim czasie z licznymi kontuzjami. Najpierw miał problem z kręgosłupem, a następnie z barkiem, przez który nie może obecnie wrócić na parkiet. Najprawdopodobniej środkowy wróci do gry dopiero na początku przyszłego roku. - Może w lutym. Może w marcu. Nie chcę wrócić zbyt szybko. Jeden dzień w jedną albo drugą stronę nie będzie aż tak istotny - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Piotr Nowakowski zareagował na sceny podczas posiedzenia Sejmu. "Kabaret"

W poniedziałek 13 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego wybrano nowego marszałka Sejmu, którym został Szymon Hołownia. - Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali "ememej" - powiedział podczas wystąpienia.

Pomiędzy politykami niejednokrotnie dochodziło do werbalnych kłótni, natomiast dużo większe kontrowersje przyniosły wtorkowe obrady. Nie dość, że doszło do awantury pomiędzy Zbigniewem Ziobro a Borysem Budką, podczas której Hołownia zagroził przerwaniem debaty, to spore poruszenie wywołało też wystąpienie skłóconego ostatnio ze Zbigniewem Bońkiem Przemysława Czarnka.

Wnikliwie oglądający posiedzenie Sejmu Piotr Nowakowski wymownie skomentował je w mediach społecznościowych. "Kabaret znika z Polsatu, za to świetnie odnajduje się w Sejmie" - napisał, zamieszczając materiał wideo z wystąpienia posła Michała Wójcika.

Na temat burzliwych obrad Sejmu wypowiedział się również współprzewodniczący partii Konfederacja Sławomir Mentzen, który nawiązał do... dopingu na stadionie. "Sejm to nawet większy cyrk niż myślałem. Kibice na meczu zachowują się kulturalniej niż posłowie. Ale doping u posłów chyba lepiej zorganizowany. Zagłuszają się, nie dają wypowiedzieć się mówcy, ciągle krzycząc coś z sali, walą rękami w stoły. Żenada" - napisał na Twitterze.

Piotr Nowakowski od 2019 roku reprezentuje barwy Projektu Warszawa, który zajmuje obecnie drugie miejsce w PlusLidze. Nie ma zatem wątpliwości, jaki warszawska drużyna ma przed sobą cel na ten sezon. - Zawsze celujemy w podium. Odkąd dołączyłem do zespołu ze stolicy, to się nie zmienia. Wiedzieliśmy, że stać nas na czołową trójkę. W tym sezonie jest podobnie - podsumował.