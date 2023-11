Niemcy chcą zabrać Polsce igrzyska. "Genialny plan"

W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego przemawiał prezydent Andrzej Duda. W swojej wypowiedzi nawiązał do aspektów sportowych. Jako przykład impulsu do rozwoju kraju w przeszłości podał Euro 2012.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski pod ostrzałem! Jest odpowiedź. Alarm w reprezentacji

Niemcy rywalem Polski w walce o organizacje igrzysk olimpijskich w 2036 roku

- Olbrzymi sukces naszego kraju. Olbrzymi naszego społeczeństwa ponad podziałami politycznymi, bo ponad podziałami politycznymi to zostało zrealizowane. Zostało uzyskane przez jedną stronę sceny politycznej, a zrealizowane za rządów drugiej sceny politycznej. I było sukcesem Polski. Wspólnym - przyznał. Teraz podobnym ma być organizacja igrzysk olimpijskich. - Ten olbrzymi sukces naszego kraju udowodnił, to my udowodniliśmy, że potrafimy zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę igrzysk olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Jak się okazuje, Polska będzie może mieć sporego rywala w walce o organizacje najważniejszej imprezy sportowej czterolecia. Albowiem burmistrz Berlina Kai Wegner, wyraził poparcie dla kandydatury stolicy Niemiec na gospodarza igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w 2036 roku. - Zdecydowanie popieramy ten pomysł i uważamy, że plan narodowej kandydatury jest genialny - powiedział burmistrz podczas Forum Sportów Wodnych w stolicy Niemiec. Wegner sądził, że będzie to idealna okazja, aby zaprezentować światu "nowy wizerunek kraju".

- Igrzyska olimpijskie to coś więcej niż zawody. Chodzi o przekazywanie wartości olimpijskich, które inspirują i kształtują całe pokolenia - zauważył mistrz olimpijski w kajakarstwie Ronald Rauhe. Na razie nie wiadomo, kiedy gospodarz igrzysk 2036 roku będzie wybrany. Berlińczykom mocno zależy dokładnie na tej edycji, gdyż byłaby to setna rocznica pierwszych igrzysk olimpijskich w tym mieście. Oprócz Polski oraz Niemiec wśród zainteresowanych krajów są także Turcja, Indie, Kanada, Węgry, Włochy Meksyk, Chiny, Korea Płd. i Indonezja.