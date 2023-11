Mistrz olimpijski bez ogródek o prezydencie Dudzie. "Mocna megalomania"

Szymon Ziółkowski to zdobywca złotego medalu na igrzyskach olimpijskich z 2000 roku. Poza tym jest czterokrotnym medalistą mistrzostw świata i europy. W latach 2015 - 2019 był posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Obecnie nie jest już aktywnym politykiem, ale wszystko wskazuje na to, że formacja, której był członkiem do 2022 roku wkrótce będzie współtworzyć rządzącą koalicję.

Ziółkowski ocenia prezydenta. "Mocna megalomania". Polski nie stać na igrzyska olimpijskie?

Nie dziwi, że Eurosport poprosił o komentarz byłego mistrza olimpijskiego. Ziółkowski wypowiadał się przede wszystkim o sporcie, ale w politycznym wydaniu - jakie decyzje powinien podjąć przyszły rząd, chcąc zadbać o sportowców i co powinien uczynić, żeby rozwiązać problemy społeczne związane ze sportem.

Przyznał też, że wciąż pozostaje w kontakcie z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej, ale nie wie, kto jest szykowany w roli ministra sportu. - Na razie nic nie wiadomo, nawet kuluarowo. To nie jest jakaś spektakularna teka, nie oszukujmy się - stwierdził.

Odniósł się również do prezydenckiego orędzia wygłoszonego w sejmie. W jego trakcie Andrzej Duda przypominał ogromny sukces, jakim było Euro 2012. I zwracał uwagę, że podobnym w przyszłości może być organizacja przez Polskę igrzysk olimpijskich. - Takim impulsem może być w przyszłości zorganizowanie przez Polskę igrzysk olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia - powiedział prezydent.

Ziółkowski te marzenia skwitował dosadnie. - Mocna megalomania. Po pierwsze - na organizację takiej imprezy zwyczajnie nas nie stać. Po drugie, ale chyba najważniejsze - w moim rozumieniu organizator igrzysk przede wszystkim powinien pomyśleć o tym, by mieć reprezentację tak silną, że tabelę medalową rozwali w proch i pył. W przypadku Londynu to systemowe podejście do tematu było widać, a u nas... Zacznijmy zatem od tego, dopiero potem starajmy się o igrzyska - podsumował.

Polacy zazwyczaj igrzyska olimpijskie kończą w trzeciej dziesiątce klasyfikacji medalowej. W Tokio zdobyli 14 medali (4 złote, 5 srebrnych, 5 brązowych) - był to najlepszy wynik od igrzysk w Sydney, gdzie Biało-Czerwoni też zdobyli 14 krążków (6Z, 5S, 3B).