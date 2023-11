17 kobiet w 12 godzin. "Seksu nie kończy się na liczbach parzystych"

Chad Johnson i Terrell Owens to dwie byłe gwiazdy amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego NFL. Obaj stanowili zagrany duet, zwłaszcza w 2010 roku, kiedy grali razem w Cincinnati Bengals. Panowie lubili sobie zaszaleć również poza boiskiem. We miniony wtorek urządzili pogawędkę na Instagramie, podczas której podzieli się z fanami szokującymi szczegółami ze wspólnego wyjazdu na Dominikanę.

Gwiazdy NFL zszokowały fanów. 17 kobiet w 12 godzin. "Myślałem, że było 12"

Futboliści udali się tam kiedyś na wakacje. W ich trakcie - jak twierdzą - wzięli udział we wielkiej orgii. W pewnym momencie zaczęli przechwalać się wyczynami w łóżku. - Przelecieliśmy ile? 17 kobiet w 12 godzin? - upewniał się Johnson. Owens wydawał się zszokowany tą liczbą. - Ich było 17?! - pytał z niedowierzaniem. - Moja pamięć nie jest już tak dobra. Myślałem, że było ich 12. - dodał. Johnson upierał się przy swoim i podał nieoczywisty argument za swoją wersją. - Nie zapominam niczego. Nie można skończyć seksu na liczbach parzystych - powiedział, trzymając w ustach cygaro.

Opowieści te wydają się mało prawdopodobne i Owens jeszcze na tym samym nagraniu zaczął się z nich wycofywać. - Skończyłem po dwóch lub trzech - ciągnął. - Miałem dużą dziewczynkę. Musiałem poświęcić się dla zespołu. Hej, duże dziewczynki też potrzebują miłości, stary - dodał.

Anegdota wywołała burzę. Futboliści wycofują się rakiem. "Tak jak powiedziałem, że pokonałem LeBrona"

O opowieści futbolistów rozpisywało się wiele amerykańskich i światowych redakcji. W końcu Johnson postanowił odpowiedzieć jednej z nich. - Doskonale wiecie, że wszystkie moje historie są tak samo fałszywe jak biżuteria, którą nosiłem w NFL, ale byłem na Dominikanie razem z Owensem - odpowiedział na platformie X.

W innym wpisie śmiał się, że ludzie łyknęli także inne jego niedorzeczne historie. - Tak, tak jak powiedziałem, że pokonałem LeBrona w meczu jeden na jeden i byłem sędzią na Westminster Dog Show w 1993 r., a oni w to wszystko wierzą - dodał. Chad Johnson w Cincinatti Bengals grał przez dziesięć lat od 2001 do 2011 roku. Później występował także w New England Patriots i Miami Dolphins. Z kolei Owens był zawodnikiem takich zespołów, jak: San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Buffalo Bills, Allen Wranglers czy Seattle Seahawks.