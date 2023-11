Boniek skomentował ostatnie wydarzenia w Kanale Sportowym. Jedna rzecz go zastanawia

Publikujze spółki odszedł współzałożyciel Krzysztof Stanowski. Na jego temat wypowiadała się pozostała trójka - Tomasz Smokowski, Mateusz Borek i Michał Pol, więc w odpowiedzi Stanowski nagrał film, w którym wyjaśnił powody swojej decyzji i zdradził sporo kulis. Z materiału fani dowiedzieli się m.in. o kiepskiej atmosferze panującej wewnątrz kanału Sportowego oraz o kłótniach między współzałożycielami. Teraz głos na ten temat zabrał Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek podsumował rozłam w Kanale Sportowym. "Wszystkiego najlepszego"

"O 22:00 w "Prawdzie Futbolu" ustosunkuje się także do "wojny domowej" w Kanale Sportowym… - napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek.

Na samym początku programu Boniek przyznał jednak, że był to tylko marketing, ale częściowo odniósł się do zapowiadanego tematu. "Nie ma o czym mówić, bo wszyscy czterej ludzie to są nasi dobrzy znajomi, z którymi znamy się od stu lat. Jak im życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. To jest taki okres, żeby wziąć popcorn i zobaczyć co się dzieje" - przyznał były prezes PZPN-u.

Boniek odniósł się jednak do sprzedaży udziałów przez Krzysztofa Stanowskiego Maciejowi Wandzelowi. "Jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest nowy udziałowiec Kanału Sportowego. Mnie bardzo znany, ponieważ kiedyś chciał rozwalić zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej" - wspomniał.

W 2016 roku podczas zjazdu PZNP-u Boniek i Wandzel starli się w kwestii zmian w regulaminie ekstraklasy. Były reprezentant był wówczas prezesem federacji, a nowy udziałowiec Kanału Sportowego szefem Rady Nadzorczej Ekstraklasy. Panowie nie zgadzali się m.in. w kwestiach opłat za transfery, a media spekulowały nawet, że Maciej Wandzel chciały zastąpić Bońka na stanowisku prezesa związku. Do tego jednak nie doszło.

Na koniec Boniek złożył współzałożycielom Kanału Sportowego serdeczne życzenia i w swoim stylu zażartował z jednego z nich. "Natomiast ja życzę wszystkiego, co można życzyć najlepszego Krzysztofowi Stanowskiemu, Mateuszowi Borkowi i Tomkowi Smokowskiemu. A wiadomo, Michał Pol jest tak sympatyczny. Żyje na chmurze, śpi z telefonem. Życzę im wszystkiego najlepszego" - podsumował były zawodnik m.in. AS Romy i Juventusu.