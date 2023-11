Smokowski w imieniu Kanału Sportowego odpowiedział na najnowszy film Stanowskiego

Kilka tygodni temu Krzysztof Stanowski ogłosił odejście z Kanału Sportowego, który założył z Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowskim oraz Michałem Polem. W tym tygodniu Stanowski poinformował też o sprzedaży swoich udziałów w spółce byłemu współwłaścicielowi Legii Warszawa - Maciejowi Wandzlowi.

Rozstanie właścicieli Kanału Sportowego wzbudziło wiele emocji nie tylko u widzów, ale i u samych zainteresowanych. Kilka dni temu w Stanowskiego uderzył Borek, który w trakcie spotkania w Arłamowie nie krył żalu do byłego już partnera biznesowego.

- Kim jest dzisiaj dla Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski, żeby rozmawiać o nim kilkadziesiąt minut? Kiedy cztery lata temu siedzieliśmy wspólnie w restauracji, to ja wiem, kim on był i gdzie był w swojej przygodzie zawodowej. (...) Nie chcę dyskutować o kimś, kto nie dotrzymuje pewnych słów i ustaleń - powiedział Borek.

- Realnie, myślę, że Krzysiek jest bardzo zdolnym człowiekiem, bardzo inteligentnym, czasami cynicznym, jak każdy z nas z dosyć dużym ego. (...) Zasięgi mają dla niego szczególne znaczenie. Nie podoba mi się w tym całym procesie rozstania sposób podejścia do biznesu, bo to jest dziecinada, usuwanie opisów z Twittera, Instagrama - dodał.

Smokowski odpowiedział Stanowskiemu

"Kłamanie na mój temat jest o tyle obarczone ryzykiem, że zawsze mogę powiedzieć prawdę" - natychmiastowo odpowiedział na Twitterze Stanowski. Ale na tym się nie skończyło, bo w piątek opublikował on trwający ponad godzinę materiał wideo, w którym wyjaśnił powody swojego odejścia z Kanału Sportowego.

W filmie Stanowski pokazał m.in. list, który napisał do właścicieli Kanału Sportowego po ogłoszeniu im decyzji o odejściu ze spółki. "Nie działamy w super atmosferze. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet kolegami, albo nimi co najwyżej bywamy. Tomek zresztą za każdym razem gdy się tylko napił, od razu wyznawał, że mnie nienawidzi" - napisał Stanowski.

"Mateusz miał, ma i będzie miał problem ze mną, z Weszło, z moimi pracownikami, problem, którego nie umiem zdiagnozować i rozwiązać. Ale on nie zniknie i wszyscy to wiemy. Mam dość toksyn, agresji słownej, obmawiania, intryg. Nie chce mi się" - dodał.

W piątek wieczorem w spotkanie Kanału Sportowego z widzami zorganizowali Smokowski, Pol i Borek. Już na wstępie ten pierwszy krótko odniósł się do materiału Stanowskiego. - Uznajemy, że to, co było, to już było. Rozstania bywają emocjonalne i trudne. Dochodzimy do wniosku, tak jak tu siedzimy, że w pewnym momencie warto zamilknąć, niż mówić za dużo - powiedział Smokowski.

- Pamiętamy to, co jest dobre i mamy nadzieję, że czas tylko złagodzi te emocje. Idziemy do przodu, chcemy cieszyć się przyszłością. Wszystkiego najlepszego, Krzysiek, na nowej drodze. Pewnie za kilka miesięcy wystartujesz ze swoim Kanałem Zero i mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że internet jest na tyle dużym morzem, że wszyscy się tam pomieścimy. I tyle. Nie napuszczajcie nas na siebie, nie będziemy tego komentować dla dobra wszystkich - dodał.