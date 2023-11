Stanowski uderzył w Borka i Smokowskiego. "Wyznawał, że mnie nienawidzi"

13 października Krzysztof Stanowski poinformował publicznie, że odchodzi z Kanału Sportowego, który założył z Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowskim i Michałem Polem. Po tej decyzji wydawało się, że atmosfera między wspólnikami jest nienaganna, ale już niecały miesiąc później Borek publicznie uderzył w Stanowskiego podczas jednego z programów. Teraz były już współwłaściciel Kanału Sportowego postanowił odpowiedzieć na zarzuty w filmie "Biznesowe zero - dlaczego odszedłem z Kanału Sportowego?" na kanale WeszłoTV na YouTube.

Krzysztof Stanowski ujawnił powody odejścia z Kanału Sportowego. "Nie podoba mi się model rozliczeń"

W nieco ponad godzinnym materiale wideo Stanowski wyjaśnił, że o odejściu poinformował partnerów biznesowych 14 września, a decyzja kiełkowała w nim "może nawet od roku". Okazuje się, że jej powodów było wiele, a główne z nich to brak dobrej atmosfery między wspólnikami oraz niesprawiedliwy model rozliczania dochodów.

- Mam takie podejście do pracy, że żeby wszystko się zgadzało, to musi się zgadzać atmosfera albo biznes. Jeśli nie zgadza się ani jedno, ani drugie, a do tego dochodzą różnice co do standardu zachowań akceptowalnych, to wtedy trzeba szukać wyjścia awaryjnego - przekazał Stanowski w filmie.

W biznesie Stanowskiemu nie podobał się model rozliczeń, według którego "nie był traktowany fair", co wielokrotnie miał sugerować reszcie partnerów. Dziennikarz przyznał, że cały Kanał Sportowy zarabiał "chore pieniądze", ale on sam generował znacznie lepsze wyświetlenia i zasięgi od wspólników. Dlatego też jego zdaniem równy podział zarobków był niesłuszny i demotywujący.

- Nie chciałem zarabiać więcej od moich wspólników. Chodziło o zasadę, żeby robiąc coś, mieć z tego bonus. Jeśli wpadłeś na pomysł, który generuje miliony wyświetleń, to powinieneś mieć więcej niż osoba, która jest wtedy na wakacjach. Mateusz Borek mówił wtedy, że w jego firmie nikt nie będzie zarabiał więcej od niego - dodał.

"Nie jesteśmy nawet kolegami"

Poza modelem biznesowym Stanowskiemu nie odpowiadała również atmosfera pomiędzy wspólnikami. Głównie między nim a Mateuszem Borkiem oraz Tomaszem Smokowskim, ponieważ z Michałem Polem "nigdy nie miał problemu".

"Nie działamy w super atmosferze. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet kolegami, albo nimi co najwyżej bywamy. Tomek [Smokowski – przyp. red] zresztą za każdym razem gdy się tylko napił, od razu wyznawał, że mnie nienawidzi" - napisał Stanowski w liście do partnerów, który opublikował w materiale. Dalej znalazła się wzmianka o Mateuszu Borku.

"Mateusz [Borek – przyp. red] miał, ma i będzie miał problem ze mną, z Weszło, z moimi pracownikami, problem, którego nie umiem zdiagnozować i rozwiązać. Ale on nie zniknie i wszyscy to wiemy. Mam dość toksyn, agresji słownej, obmawiania, intryg. Nie chce mi się" - czytamy.

Później dziennikarz przyznał, że jego zdaniem Kanał Sportowy "rozwaliła zazdrość" jego wspólników wobec jego dokonań. Z kolei argumenty Mateusza Borka nazwał "wielopoziomowym kłamstwem" i przekonuje, że to on w wielu kwestiach zachował się w porządku.

Natomiast reszta wspólników Kanału Sportowego miała m.in. zwolnić matkę Stanowskiego, która była księgową spółki, z powodu polubienia wpisu na Twitterze, który bronił jej syna. Ponadto zwolniono również inne osoby związane ze Stanowskim.

Kulisy odejścia Stanowskiego z Kanału Sportowego

Po decyzji o rozstaniu się z Kanałem Sportowym Stanowski miał zasugerować cztery warianty działania. Jeden z nich przewidywał odkupienie przez niego udziałów Mateusza Borka, z którym nie chciał pracować, ale ten nie przystał na "kilkumilionową kwotę" i odmówił. W innym wariancie Stanowski rozważał sprzedanie swoich udziałów innym partnerom, ale ci również nie wyrazili zgody.

Ostatecznie Stanowski odsprzedał udziały Maciejowi Wandzlowi, więc oprócz niego udziały w Kanale Sportowym mają jeszcze Mateusz Borek, Tomasz Smokowski, Michał Pol i Maciej Sawicki. Kwota sprzedaży miała wynieść 2,5 miliona złotych.