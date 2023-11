Anna Lewandowska ma nowy biznes. Hiszpanie się o tym rozpisują. "Elitarna"

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony Anna Lewandowska świetnie odnalazła się w Hiszpanii. 35-latka niejednokrotnie przyznawała, że Półwysep Iberyjski stał się jej drugim domem, przez co pragnie otworzyć tam wymarzone biznesy. "Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a moja ekipa zawsze śmieje się, że jestem taką aktywną osobą" - mówiła niedawno na łamach "Mundo Deportivo".

Lewandowska organizuje płatne lekcje bachaty. Hiszpanie reagują

Z pewnością nie można powiedzieć o Annie Lewandowskiej tego, że jest stereotypową żoną piłkarza. Celebrytka cały czas informuje fanów o nowych projektach, jednocześnie marząc, że kiedyś staną się one wielkimi przedsiębiorstwami. "Tak trochę to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale myślę, że kiedyś stanie się tak, że to Robert będzie latał na spotkania z jakimiś biznesmenami i opowiadał o naszych markach. A ja będę miała wtedy bardzo dużą satysfakcję" - przyznała w wywiadzie rzece z Moniką Sobień-Górską - autorką książki "Imperium Lewandowska".

Obecnie Anna Lewandowska przekazała, że szykuje kolejne sportowe wydarzenia, w których udział będą mogli wziąć mieszkańcy Barcelony. Chodzi o poranne uliczne lekcje bachaty, czyli ulubionego tańca 35-latki. Projekt niesłychanie spodobał się Hiszpanom, którzy błyskawicznie skomentowali inicjatywę Polki. Na stronie katalońskiego dziennika "Sport" ukazał się obszerny artykuł, w którym dziennikarze tłumaczą zasady działania nowego biznesu Lewandowskiej. "Zainteresowani przyjeżdżają metrem, autobusem czy samochodem. Z torbą sportową zbierają się pod rzeźbą Miró 'Dona i l'ocell', tuż obok Plaça d'Espanya. Liderką projektu jest Anna Lewandowska, która jest elitarną sportsmenką, mieszkającą w Gavie od nieco ponad roku" - piszą tamtejsze media. Uczestnicy mogą zgłaszać się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W dalszej części tekstu dziennik cytuje wypowiedź Anny Lewandowskiej. "Sport mnie inspiruje i przekazuję to osobom, które zapisują się na moje zajęcia. Wiem, ile dobrego zrobił i robi dla mnie, dlatego się tym dzielę" - mówiła żona napastnika Barcelony. Na jej profilu Instagram również pojawiła się informacja o "boot campie", który zaplanowano na sobotę 11 listopada w godz. 9:00-11:00. Lewandowska zapowiedziała, że wydarzenie odbędzie się w pięknym miejscu. Zainteresowane osoby będą musiały nabyć bilet, który można kupić online za 40 euro, czyli niecałe 180 zł. Po zakupieniu wejściówki klienci wezmą udział w dwugodzinnym kursie bachaty, wspólnym rozciąganiu oraz ogólnych ćwiczeń pod nadzorem Anny Lewandowskiej.