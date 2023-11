Ujawniamy! To on zajmie miejsce Stanowskiego. Kulisy zmian w Kanale Sportowym

Trzech udziałowców, którzy mają zajmować się tworzeniem treści, i dwóch, którzy zajmą się biznesem. Nowy skład odpowiedzialny za Kanał Sportowy spotkał się w środę. Rozmawiano o trybie pracy, podziale obowiązków i przyszłości. Maciej Wandzel, który nabył udziały w spółce od Krzysztofa Stanowskiego, nad transakcją pracował od kilku tygodni.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borek o Dariuszu Szpakowskim: Jestem za mały! Jeszcze go usłyszycie

"Fakt, że ich wszystkich znam, ułatwił tę transakcję"

O tym, że trwają rozmowy o możliwym wycofaniu się ze spółki Krzysztofa Stanowskiego, czyli jednego z jej czterech założycieli, informowaliśmy pod koniec września.

Według sygnałów, które płynęły od osób pracujących w Kanale, już wtedy trudno było wierzyć, że firma dalej funkcjonowała będzie w dotychczasowym składzie. Oprócz rozmów o możliwym końcu współpracy zaczęły się też dyskusje dotyczące tego, co stanie się dalej z udziałami, które w Kanale posiadał Stanowski, a dokładniej jego spółka Weszlo TV. Sprzedaż kolegom tworzącym projekt, czy zainteresowanie udziałami inwestora zewnętrznego i oczywiście ich wycena - to były najważniejsze kwestie. Wandzel w tej układance miał pojawić się na początku października. Nie był osobą zupełnie z zewnątrz, bo przecież dobrze znał wszystkich udziałowców Kanału. To on miał nawiązać kontakt ze Stanowskim, a po wstępnej akceptacji ze strony dziennikarza porozmawiał o tym pomyśle z pozostałymi udziałowcami.

- Fakt, że ich wszystkich znam, oczywiście ułatwił tę transakcję. Nie musiałem się im przedstawiać i długo wyjaśniać moich intencji. Ale na końcu tego procesu był oczywiście biznes i tu musiałem spełnić pewne kryteria. O finansach nie będę mówił. Mogę przekazać, że wszystko zostało dość sprawnie przeprowadzone, co w sytuacji rozwodu z poprzednim udziałowcem kanału było dobre dla wszystkich stron - mówi nam Maciej Wandzel. Dodaje, że współpraca choć krótka, to na razie układa się dobrze.

- Jestem z pozostałymi czterema udziałowcami Kanału Sportowego w dobrej, roboczej relacji. Postrzegają mnie jako starszego kolegę, który ma nieco więcej siwych włosów i zna się na biznesie. Kogoś, kto ma pomóc, by projekt szedł w dobrym kierunku – przekazuje.

Kwota transakcji i spokój po konflikcie

Co do kwoty transakcji, której warunki pozostają tajemnicą, to z wrzuconego przez Stanowskiego do sieci fragmentu umowy, gdzie widać było podpisy pod transakcją, jeden z internautów odwrócił zdjęcie, przybliżył je i rozczytał litery prześwitujące przez kartkę z drugiej strony. Wyszło mu, że kwota zakupu Weszlo TV, a co za tym idzie przejęcia 22,5 procent udziałów w Kanale Sportowym to 2,5 mln złotych. Przytaczamy to jako ciekawostkę, pokazującą jak bardzo cała sprawa rozgrzewa internet. Natomiast kilka milionów złotych, za niecałą jedną czwartą udziałów w spółce, która w 2022 roku wypracowała 5,6 mln zł zysku, jest dla jednego z ekspertów, z którym rozmawialiśmy, wartością możliwą do uzyskania.

Transakcja, jak podkreśla też Wandzel, powinna pomóc w zakończeniu ostatniego burzliwego dla dziennikarzy czasu.

- Teraz mam nadzieję, że zrobi się spokojniej. Jakiekolwiek eskalacje konfliktów nie służą nikomu – przekazuje.

Z jednej strony ostateczne wyjście Stanowskiego ze spółki rzeczywiście może zakończyć nieporozumienia i medialne wbijanie szpilek. Z drugiej dziennikarz na Twitterze zasugerował, że jeszcze odniesie się do słów z transmisji Kanału Sportowego, podczas której do rozstania odnieśli się Mateusz Borek, Tomasz Smokowski i Michał Pol. Stanowski chciałby "wyprostować kłamstwa", które usłyszał. Borek podczas transmisji stwierdził m.in., że Stanowski "nie dotrzymał pewnych słów i ustaleń". Smokowski jego wycofanie opisał: "[Stanowski] uznał, że jest tak duży, że już nie ma tlenu, którym moglibyśmy razem oddychać". Całą sprawę opisywaliśmy w tym miejscu.

Abstra, Foot Truck i Kanał Sportowy

Teraz Stanowski zakłada własny kanał na YouTube, a jego dawni partnerzy ze spółki zaczynają kooperację z Wandzlem.

- Mnie interesują sprawy strategii kanału, tego, w jakim kierunku będzie on szedł. Głównie na tym polu będę chciał być aktywnym wspólnikiem. Nie będę natomiast włączony w operacyjne zarządzanie, zawieranie umów. To są kompetencję Macieja Sawickiego, który jest prezesem. Natomiast kluczowe decyzje dotyczące kanału będziemy podejmowali wspólnie, w pięciu. Nasza praca ma bazować na partnerstwie – zapewnia nas Wandzel.

Dodajmy, że jego wejście w jeden z bardziej popularnych kanałów w Polsce nie jest pierwszym takim ruchem związanym z internetem lub sportem i wpisuje się w szerszą koncepcję. Wandzel to były współwłaściciel Legii Warszawa, który niegdyś wraz z Bogusławem Leśnodorskim kupił udziały spółki Abstra, tworzącej popularne na YouTube kanały lifestylowe. Potem ta spółka przeszła przekształcenia, z youtuberami się rozstała.

- W nowych mediach posiadam także wraz z synem Olkiem i partnerami udziały w firmie Studi, do której należy choćby kanał Foot Truck czy "KukBuk". Tam będą też kolejne akwizycje i youtubowe kanały dedykowane markom. Co do wcześniejszej inwestycji w Abstra (została potem zrestrukturyzowana do Studi – red.) to uczyliśmy się wtedy jak działa YouTube, jak podchodzą do niego społeczność i partnerzy biznesowi. Nie ustrzegliśmy się błędów, ale teraz jesteśmy o wiele mądrzejsi - mówi nam Wandzel na temat swych biznesów. - Dodam, że prowadzę działalność deweloperską i to jest od lat mój podstawowy biznes – dodaje.

Jak słyszymy, udziałami w Kanale Sportowym interesował się nie tylko on. Niektóre osoby związane ze sportem też sondowały możliwość wejście do spółki u jej różnych udziałowców. To zdaje się być m.in. przypadek byłego wiceprezesa PZPN, Marka Koźmińskiego, który publicznie napisał, że miał chrapkę na wejście do spółki, ale najwyraźniej do Stanowskiego ze swym pomysłem nie dotarł.