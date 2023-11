Apel ws. TVP po wyborach. "Odpowiedzialność zbiorowa to podłość"

W trakcie wielu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości telewizja publiczna znacznie straciła na wiarygodności. Po październikowych wyborach, w których opozycja uzyskała większość głosów, nad pracownikami i dziennikarzami różnych stacji TVP zawisły czarne chmury. - Jeśli mają za co żyć, to ewakuacja może być dla nich wizerunkowo lepsza i bardziej honorowa niż zwolnienie - mówił niedawno o zwolnieniach w TVP anonimowy informator.

Czy zwolnienia dotkną również ekipę TVP Sport? Listkiewicz z jasnym stanowiskiem

Wiele wskazuje na to, że opozycyjne partie (KO, Trzecia Droga, Nowa Lewica) utworzą nowy rząd, a niektórzy politycy już grzmią nt. zwolnień w publicznych mediach. - Wszystkie osoby, które pracują dzisiaj w TVP, mogą się już pakować i iść po kartony do IKEI, jak to powiedział Leszek Miller. Tam są jedynie żołnierze partyjni PiS - mówiła w rozmowie z WP SportoweFakty Jagna Marczułajtis-Walczak, posłanka z Koalicji Obywatelskiej.

Teraz eksperci medialni zastanawiają się, czy należy pozbyć się również dziennikarzy ze stacji TVP Sport. W ostatnim czasie publiczne medium sportowe mocno się rozwinęło, oferując widzom wiele spotkań piłki nożnej, siatkówki czy sportów walki. Wszystkie wydarzenia były odpowiednio opakowane zarówno pod kątem technologicznym, jak i merytorycznym. Czy w takim razie pracowników i działaczy TVP Sport należy wrzucać do tego samego worka, co dziennikarzy np. TVP Info? W tym temacie głos zabrał były prezes PZPN Michał Listkwiewicz.

70-latek przyznał, że jego zdaniem stacje TVP Sport oraz TVP Kultura znacząco różnią się od stricte politycznych kanałów, które przez lata szerzyły propagandę i zakłamywały rzeczywistość. W związku z tym tamtejszych pracowników nie powinny dotknąć masowe zwolnienia, które zapowiada opozycja. "Jakie są (media publiczne - red.), każdy widzi. Łopatologiczne do bólu. Od lat konsekwentnie bronię pereł w tym politycznym monstrum. To TVP Sport i TVP Kultura. Tam nie ma kiczu, fałszu, indoktrynacji. Dajmy im spokój, nie rozliczajmy za tych, co na górze [...]. Odpowiedzialność zbiorowa to podłość i źródło wielu ludzkich tragedii - przyznał Michał Listkiewicz w felietonie dla "Super Expressu".