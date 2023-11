Jessica Ziółek mówi, ile pieniędzy miesięcznie potrzebuje do szczęścia. "I jeszcze fajnie pożyć"

Jessica Ziółek aż przez dekadę spotykała się z Arkadiuszem Milikiem, jednak ich związek nie wytrzymał próby czasu. Para była nawet zaręczona, jednak ostatecznie celebryci rozstali się pod koniec 2020 roku. Niedawno na rynku ukazała się książka "WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy", w której 28-latka opisała, jak wygląda życie z perspektywy partnerki znanego piłkarza. Pierwszy rozdział dotyczył długoletniej relacji z napastnikiem Juventusu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Jessica Ziółek mówi, ile pieniędzy miesięcznie potrzebuje na "szczęśliwe życie"

Obecnie Ziółek bardzo często pojawia się w różnych programach obyczajowych oraz udziela wywiadów, próbując wypromować napisaną książkę. Ostatnio influencerka zagościła w podcascie "Żurnalisty". Podczas prawie półtoragodzinnej rozmowy Jessica Ziółek opowiedziała mnóstwo życiowych historii oraz podzieliła się wieloma refleksjami.

Jednym z elementów tego podcastu jest seria pytań szybkich pytań, na które zaproszeni goście błyskawicznie udzielają odpowiedzi. Nie inaczej było w przypadku Ziółek. W pewnym momencie "Żurnalista" zapytał: - Ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz do szczęśliwego życia? Po chwili namysłu 28-latka udzieliła bardzo konkretnej odpowiedzi. "Żeby opłacić wszystko i jeszcze sobie fajnie pożyć to z 10 tys. złotych" - przyznała. Na takie samo pytanie kilka tygodni temu odpowiedział Tomasz Hajto, który nie był tak skromny, jak była partnerka Milika.

Obecnie ukochanym Jessici Ziółek jest bramkarz Znicza Pruszków Miłosz Mleczko, który w marcu 2022 roku poprosił ją o rękę. Za to Arkadiusz Milik tworzy związek z Agatą Sieramską.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ziółek opowiedziała przerażającą historię partnerki piłkarza. "Przyszła z zakrwawionymi rękami"

Ostatnio w jednym z programów Jessica Ziółek opowiedziała o mrożącej krew w żyłach historii partnerki piłkarza z włoskiej ligi, która doświadczyła przemocy ze strony ukochanego.

- Arek był zawsze dla mnie dobrym człowiekiem. Uważam, że można się kłócić, trzasnąć drzwiami, ale mimo wszystko nikt nie powinien uderzyć drugiej osoby. Była taka sytuacja, byliśmy wtedy we Włoszech. Przyszła do nas partnerka jednego z piłkarzy, nie w Neapolu, tylko innego klubu. Miałam z nią dobry kontakt. Przyjechała z walizką i powiedziała, że chce wracać do siebie do kraju, bo jej partner ją uderzył. Przyszła z zakrwawionymi rękami. Wtedy się przeraziłam - wyznała Ziółek.