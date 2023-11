107-krotny reprezentant kraju stracił dwa domy, stację benzynową i dwa auta

W świecie piłki nożnej często dochodzi do głośnych rozstań popularnych zawodników, którzy toczą wieloletnie spory z byłymi żonami czy partnerkami. Najlepszym przykładem takiego zjawiska jest zakończenie związku Gerarda Pique i Shakiry, które miało miejsce już półtora roku temu, jednak celebryci wciąż nie mogą zapomnieć o swoim istnieniu. W podobnej sytuacji znalazł się Asamoah Gyan - legendarny napastnik reprezentacji Ghany, który musi oddać byłej żonie ogromną część dorobku.

Kłamstwo ma krótkie nogi. Asamoah Gyan doskonale się o tym przekonał

Były napastnik Sunderlandu czy włoskiego Udinese rozstał się z małżonką w niezbyt przyjaznych okolicznościach. Od trzech lat Gyan jest w trakcie procesu sądowego, podczas którego wymiar sprawiedliwości rozdziela majątek pomiędzy obie strony. Byłe małżeństwo posiada trójkę dzieci, jednak do tej pory 37-latek twierdził, że nie jest ich ojcem, dlatego nie chciał oddawać żonie dużej części majątku.

Z ustaleń BBC wynika, że sąd nakazał byłemu piłkarzowi zrobienie biologicznych testów DNA na ojcostwo. Po uzyskaniu wyników prawda wyszła na jaw. Okazało się, że Asamoah Gyan jest ojcem dzieci, których wcześniej się wypierał, co rzuciło na sprawę zupełnie nowe światło. Ostatecznie afrykański sąd nakazał Gyanowi przekazać swojej byłej żonie dom w Wielkiej Brytanii, kolejny dom w Akrze (stolicy Ghany), stację benzynową oraz dwa samochody.

Gdyby tego było mało, wymiar sprawiedliwości uzupełnił karę za kłamstwo punktem, w ramach którego były kapitan reprezentacji Ghany co miesiąc ma przeznaczać na tamtejsze dzieci w potrzebie około 1,7 tys. funtów, czyli niecałe dziewięć tysięcy złotych. Afrykański sąd w ogłoszeniu werdyktu o przekazaniu żonie dużej części majątku kierował się tym, że to ona przez lata opiekowała się rodziną oraz nieruchomościami, w czasie kiedy Asamoah Gyan rozwijał piłkarską karierę.

Gyan to 107-krotny reprezentant Ghany, który dla drużyny narodowej zdobył aż 57 bramek. Wielu kibiców może pamiętać go z mistrzostw świata z 2010 roku, które odbywały się w RPA. Wtedy podczas meczu z Urugwajem w ćwierćfinale piłkarz stanął przed szansą na wprowadzenie Ghany do półfinału. W 120. minucie doliczonego czasu gry Luis Suarez wybił jednak piłkę ręką z linii bramki. Sędzia podyktował rzut karny, którego w ostatniej akcji spotkania nie wykorzystał Asamoah Gyan. Później w konkursie "jedenastek" to rywale okazali się lepsi.