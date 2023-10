Ranking najbogatszych Polek. Lewandowska, Radwańska i jeden zastanawiający brak

Robert Lewandowski pojawił się na Liście 100 Najbogatszych Polaków po raz pierwszy w 2018 rok, kiedy zaczął inwestować zarobione w Borussii Dortmund oraz Bayernie Monachium pieniądze. Zakupił udziały w spółce LS Investments, która wybudowała apartamentowiec na warszawskiej Ochocie, a ponadto założył też agencję marketingową Stor9 i dom mediowy RL Media. Pod koniec czerwca "Wprost" podał, że Lewandowski ma udziały w 20 różnych spółkach. Majątek piłkarza i jego żony Anny wynosił wtedy ok. 679 mln zł. Ile wynosi zatem dorobek samej kobiety?

"Wprost" opublikował ranking najbogatszych Polek. Lewandowska, Radwańska... a gdzie Świątek?

Po raz pierwszy tygodnik zamieścił listę najbogatszych Polek w 2013 roku, kiedy 12 mln zł wystarczyło, aby znaleźć się w zestawieniu. Teraz trzeba mieć niespełna dziewięć razy tyle, ponieważ nie dość, że ranking został skrócony ze 100 do 50 nazwisk, to jeszcze dobytek kobiet znacząco się zwiększył. Biorąc pod uwagę ubiegły rok, to aby zająć 50. lokatę, kapitał musiał wynosić 63 mln zł. Natomiast teraz - 103 mln zł.

Aktualną liderką zestawienia jest córka 13-krotnego najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Dominika, której dobytek wynosi 8,6 mld zł. Drugą lokatę zajmuje Barbara Komorowska (2 mld zł), natomiast trzecią była żona Kulczyka Grażyna, z którą przedsiębiorca rozwiódł się w 2012 roku.

Jeśli chodzi o kobiety związane ze sportem, to oczywiście najwyżej plasuje się Anna Lewandowska, która okupuje 26. pozycję (330 mln zł). Następnie na 34. lokacie znajduje się jej rywalka z branży Ewa Chodakowska (220 mln zł), za to ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Agnieszka Radwańska (103 mln). Nieoczekiwanie w zestawieniu nie udało się znaleźć obecnie najpopularniejszej polskiej zawodniczce Idze Świątek, której majątek w październiku ubiegłego roku wynosił rzekomo ok. 44 mln zł.

Ranking najbogatszych Polek (stan na 29.10.2023 r.):