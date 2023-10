Skandal to mało powiedziane. Nagle na telebimie przed meczem pojawił się Hitler

Adolf Hitler - symbol ucisku i zbrodni III Rzeszy, człowiek odpowiedzialny za II wojnę światową i Holocaust. Większość ludzi i instytucji nie chciałoby mieć z nim nic wspólnego. Tymczasem sylwetkę tej postaci mogli oglądać na ogromnym telebimie kibice drużyny futbolu amerykańskiego Michigan State. Gigantyczna wpadka obiła się echem w całych Stanach Zjednoczonych.

Skandal w lidze futbolu amerykańskiego. Kibice przyszli na stadion, a na telebimie Hitler

Trudno nazwać to inaczej niż wpadką, bo okoliczności, w jakich do tego doszło, są wręcz kuriozalne. Jak podaje CBS, jeden z pracowników klubu odpowiedzialny za treści pokazywane na telebimie zamontowanym na Spartan Stadium postanowił przed meczem zabawiać rozsiadających się fanów quizem pełnym przeróżnych ciekawostek. Jak się potem okazało, sam nie przygotował tego quizu, ale po prostu zdał się na filmik z serwisu YouTube, którego nawet nie obejrzał.

Jedno z pytań dotyczyło kraju, w którym urodził się Adolf Hitler. Wtedy to na stadionie ukazała się podobizna kanclerza III Rzeszy. Nieliczni jeszcze kibice od razu chwycili za telefony, a zdjęcia tego, co zobaczyli, szybko rozeszły się po mediach społecznościowych.

Klub przeprasza za podobiznę Hitlera na telebimie. "Obraz był szkodliwy"

Po wszystkim klub poinformował, że ów pracownik, który dopuścił do tej sytuacji, został zwolniony z pracy. - To całkowicie normalne pytanie, pokazane w odpowiedniej scenerii - miał się tłumaczyć. Szefowie zaś pospiesznie zaczęli przepraszać.- Jest mi bardzo przykro z powodu obraźliwego obrazu, który pokazaliśmy na planszy wideo na stadionie Spartan Stadium w niedzielę wieczorem - powiedział wiceprezydent Michigan State Michigan Alan Haller w specjalnym oświadczeniu. - Przepraszam za ból, jaki spowodowała nasza społeczność. Ostatecznie to moim obowiązkiem jest upewnienie się, by wszyscy, którzy wchodzą z nami w interakcje, czuli się bezpieczni, docenieni i szanowani. Obraz był szkodliwy dla naszej społeczności, zwłaszcza społeczności żydowskiej, która obecnie doświadcza wzrostu antysemityzmu, w tym aktów przemocy - dodał, cytowany przez CBS.

Wtórował mu dyrektor sportowy Matt Larson. - Michigan State zdaje sobie sprawę, że przed meczem zostały wyświetlone nieodpowiednie treści pochodzące z zewnętrznego źródła. Bardzo nam przykro, że zostały pokazane, ponieważ nie jest to reprezentatywne dla naszych wartości instytucjonalnych - dodał.

Dla Michigan State w ogóle był to bardzo nieudany wieczór. Po wpadce z Hitlerem gracze tego zespołu kompletnie zawiedli na boisku. Przegrali z lokalnym rywalem 0:49.