Legendarny polski obiekt zmienił się nie do poznania. Metamorfoza za 225 milionów

Hala widowiskowo-sportowa Urania została wybudowana w 1978 r. Ze względu na charakterystyczną kopułę była nazywana "igloo". Przez lata mecze rozgrywały tam olsztyńskie drużyny siatkówki czy piłki ręcznej, ale także reprezentacje Polski w tych dyscyplinach (sześciokrotnie odbył się tam Memoriał Wagnera, po raz ostatni w 2008 r.). Z czasem podjęto decyzję o przebudowie obiektu, przez co od 2021 roku jest on wyłączony z użytku. W dodatku podczas prac pojawiają się coraz to nowe trudności.

Hala Urania jest w remoncie. Prace się przedłużają. "Dodatkowe roboty"

Według planów Urania miała zostać oddana do użytku w lutym tego roku, lecz z różnych względów się to opóźniło - brakowało rąk do pracy, pieniędzy czy materiałów budowalnych, poza tym doszło do zawalenia konstrukcji dachu. Później termin otwarcia wyznaczono na 16 października, ale i to się nie powiodło.

Jest to spowodowane tym, że w trakcie budowy miasto zleciło wykonawcy dodatkowe prace. - W trakcie trwania modernizacji zleciliśmy firmie Mirbud roboty dodatkowe, które mogą być podstawą do wydłużenia terminu. I dlatego wykonawca przebudowy Hali Urania wystąpił do nas o aneks, który pozwoliłby na późniejsze zakończenie inwestycji. Aktualnie jesteśmy na etapie rozmów w tej sprawie i wiele wskazuje na to, że uda nam się dojść do porozumienia. Gdy tak się stanie, poinformujemy o nowym terminie zakończenia inwestycji - powiedziała Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Olsztynie, w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Zakładano, że pierwszym wydarzeniem siatkarskim, które odbędzie się w nowej hali, będzie ligowy mecz Indykpolu Olsztyn ze Skrą Bełchatów, zaplanowany na 11 listopada. Pod uwagę brano także 25 listopada, gdy do stolicy województwa warmińsko-mazurskiego przyjedzie GKS Katowice. Jednak oba te terminy są mało realne, hala najprawdopodobniej zostanie otwarta w połowie grudnia. W tym okresie olsztynianie mają zaplanowany domowy mecz z zespołem LUK Lublin.

Przebudowa Uranii powoli dobiega końca. Inwestycja za grube miliony

Po otwarciu Urania zmieni się niemal nie od poznania. Do tej pory jej pojemność wynosiła 2500 miejsc, po zakończeniu prac będzie to 4050. Znajdujące się w niej boisko będzie przystosowane do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa czy zawodów sztuk walki. W sąsiednim budynku powstanie hala rozgrzewkowa mogąca pomieścić nawet 1000 osób, znajdą się tam także sale do innych sportów (m.in. judo, podnoszenie ciężarów), a przy obiekcie będzie lodowisko. Początkowo koszt prac szacowano na 190 mln zł, z czasem wzrósł on do 225 mln zł.