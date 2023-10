Anna Lewandowska ma nowe hobby. Pochwaliła się fanom

Anna Lewandowska chce podbić Hiszpanię. Po transferze męża do Barcelony 35-latka wraz z rodziną przeprowadziła się na Półwysep Iberyjski, gdzie pragnie zrealizować upragnione projekty. Ostatnio celebrytka wyznała, że jej celem jest otworzenie siłowni i szkoły tańca w hiszpańskim mieście.

Lewandowska pochwaliła się uprawianiem nowego sportu

- Taniec szybko stał się moją nową pasją. Dla mnie to przede wszystkim sposób na relaks i uwolnienie emocji. Postanowiłam wprowadzić bachatę do mojej aplikacji "Diet & Training by Ann" i stała się ona jednym z najpopularniejszych programów. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych szkoleń - mówiła Anna Lewandowska w wywiadzie dla "Mundo Deportivo".

35-latka wiele razy podkreślała, że świetnie i szybko zaaklimatyzowała się w Barcelonie, która stała się jej nowym domem. Lewandowska często odwiedza Estadi Olimpic Lluis Companys, czyli zastępczy stadion mistrzów Hiszpanii, na którym domowe mecze rozgrywa jej mąż. W wolnych chwilach celebrytka korzysta ze słonecznej, hiszpańskiej pogody, próbując nowych wyzwań.

Ostatnio w relacjach na profilu Instagram Anna Lewandowska pokazała zdjęcia i filmiki, na których możemy zobaczyć ją z deską do surfingu. Popularna trenerka fitness w specjalnym stroju pod okiem instruktorów surfowała na łagodnych falach. Z niedzielnej aktywności Lewandowskiej pojawiły się aż cztery relacje, co może wskazywać na to, że surfing stał się nową pasją 35-latki. Patrząc na udostępnione materiały, można stwierdzić, że idzie jej całkiem nieźle.

Anna Lewandowska prowadzi obozy w Hiszpanii. Od razu odniosła sukces

Niedawno Lewandowska w Barcelonie rozpoczęła cykl obozów fitness "Camp by Ann", w którym udział wzięło aż 100 kobiet. - To ogromny wysiłek fizyczny i nie ma żadnych ustępstw. Trenujemy trzy razy dziennie. Trzeci lub czwarty dzień obozu nazywamy "dniem kryzysu", bo zmęczenie zaczyna robić swoje - opowiadała żona Roberta Lewandowskiego. Jak widać, świetnie odnalazła się w hiszpańskiej rzeczywistości.