Putin naprawdę to powiedział. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak żenujące

We wtorek prezydent Rosji - Władimir Putin - wziął udział w specjalnym forum "Rosja, potęga sportu" zorganizowanym w Permie. 71-latek wygłosił na nim przemówienie, w którym m.in. skrytykował władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i ich podejście do dopuszczenia Rosjan do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- Zakaz nałożony na rosyjskich sportowców, którzy nie mogą rywalizować w międzynarodowych zawodach, to jawna dyskryminacja na tle rasowym - powiedział Putin. - MKOl zrobił z igrzysk przywilej, na który trzeba zapracować gestami politycznymi, które nie mają nic wspólnego ze sportem - dodał.

Ale nie były to najdziwniejsze i najbardziej oburzające słowa, jakie prezydent Rosji wypowiedział w Permie. Przemówienie Putina, które w rosyjskich mediach pojawiło się w kilku częściach zawierało jeszcze kilka kuriozalnych słów. Zwłaszcza tych, które dotyczyły demokracji.

Putin przemówił o demokracji

Chociaż Rosja nie jest uznawana za państwo demokratyczne, to Putin postanowił wypowiedzieć się właśnie o demokracji. I co więcej, wskazać, gdzie omawianej demokracji brakuje mu najbardziej. Oczywiście nie chodziło mu o własny kraj.

- To, co dzieje się w nowoczesnych organizacjach sportowych, nosi znamiona degeneracji. Sport jest dziś bardzo skomercjalizowany, co oznacza, że jest zależny od biznesu. Biznes uzależniony jest zaś od autorytetów na różnych poziomach, różnych krajów oraz polityki. I to jest właśnie degeneracja - powiedział Putin.

- Aby sport pozostał narzędziem międzynarodowej komunikacji między ludźmi na całym świecie, konieczna jest jego demokratyzacja. To jest droga, którą musimy podążać. Każda inna prowadzi do zguby - dodał rosyjski prezydent.