Pierwszy raz w historii. Netflix debiutuje ze sportową transmisją na żywo

Serwis Netflix oferuje swoim subskrybentom dostęp do obszernej biblioteki zawierającej filmy pełnometrażowe i dokumentalne, seriale, programy, bajki czy anime. Nie brakuje też sportowych produkcji. Prawdziwym hitem okazał się serial dokumentalny "Last Dance" o mistrzowskiej ekipie Chigaco Bulls, która w latach 90. zdominowała NBA. Ale oprócz podziwiania Michaela Jordana, można też obejrzeć dokument o Cristiano Ronaldo, czy najnowszą produkcję - miniserial o Davidzie Beckhamie.

Ale transmisji wydarzeń sportowych na żywo jeszcze nie było. Wcześniej na żywo puszczano niektóre reality show czy programy typu stand-up. Ale sportu nie było. 15 listopada się to jednak zmieni, bo wtedy odbędzie się premierowy odcinek "The Netflix Cup", gdzie będą konkurowali golfiści oraz kierowcy Formuły 1. Zobaczymy tam zawodników znanych z dotychczasowych produkcji: "Formuła 1: Jazda o życie" oraz "Za jednym zamachem". Jeśli chodzi o kierowców, to swój udział zapowiedzieli m.in. Alexander Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing) czy Carlos Sainz (Ferrari). Ze świata golfistów będą: Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa i Justin Thomas.

"Kierowcy Formuły 1 i golfiści z PGA Tour biorą udział w pełnej gwiazd rywalizacji na polu golfowym Wynn Las Vegas. Wydarzenie na żywo w języku angielskim" - czytamy w opisie programu.

Konkurencja Netfliksa

W ostatnich latach na polskim rynku pojawiło się coraz więcej platform streamingowych, które transmitują wydarzenia sportowe na żywo. W sierpniu 2021 roku ruszyła skandynawska platforma Viaplay, która jednak niedługo ma się wycofać z naszego rynku. Polscy kibice mogą oglądać też sport na platformie DAZN, ale nie jest ona zbyt popularna.