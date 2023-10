Ewa Chodakowska zdradziła swój wielki sekret. "Zszokowałam niejedną z was"

Ewa Chodakowska obok Anny Lewandowskiej jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, które zajmują się tematyką zdrowego żywienia, spalania tłuszczu czy efektowych ćwiczeń. Chodakowska dba o formę każdego dnia i do tego samego namawia swoich fanów. Co jakiś czas organizuje spotkania i treningi dla fanek. 41-latka od lat spełnia się także jako bizneswoman.

Zobacz wideo Lider reprezentacji Polski zupełnie zaskoczył. "Ok, czas kończyć ten wywiad"

Chodakowska zdradziła, ile spożywa kalorii. "Zszokowałam niejedną z Was"

Chodakowska może pochwalić się sporą popularnością w mediach społecznościowych. Obecnie jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,9 milionów użytkowników, a liczba stale rośnie. Regularnie dzieli się tam z fanami zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. Ostatnio trenerka fitness postanowiła zdradzić fanom, ile dokładnie spożywa kalorii.

- A ty? Ile kalorii zjadasz dziennie? Wiesz? Zszokowałam niejedną z Was, pokazując na stories, jak zjadam na śniadanie ok. 1000 kcal. No to głośno i wyraźnie: jem ok. 2500 kcal dziennie - napisała na Instagramie Chodakowska i dodała zabawny film.

W kolejnej części postu celebrytka opisała swoją dietę. - Nie lubię eksperymentować z dietą! Nie wykluczam całych gam produktów! Nie jestem na redukcji! Na moim cateringu jestem od ponad 5 lat i stosuję wariat vege i ryba. (..) Mam ponad 40 lat i perfekcyjne wyniki badań! Mam ponad 40 lat i metabolizm na wysokich obrotach! Mam ponad 40 lat i na przestrzeni miesiąca, nie mam huśtawek nastroju! Zdrowa dieta to podstawa zdrowia i samopoczucia - dodała.

Kilka dni temu Anna Lewandowska zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesję pytań i odpowiedzi dla obserwujących. Żona kapitana reprezentacji Polski została zapytana przez fanów o szczegóły jej diety i ilość spożywanych każdego dnia kalorii. - Jem około 1700 kcal. Choć ostatnio nawet 1500 kcal i czuję się bardzo dobrze. Jem trzy posiłki dziennie plus jedną przekąskę. Na obozie... jem zdecydowanie więcej ze względu na intensywność treningową - napisała na InstaStories Lewandowska.2